Нарвский „Транс“ усилился 20-летним африканским нападающим. „Первое, что сразу бросается в глаза — это погода“

По информации с официального сайта нарвского „Транса“, контракт с 20-летним нападающим Жозуэ Доке из Того заключен на 2,5 года.

Жозуэ Доке — разносторонний нападающий, который способен сыграть на любом месте в атаке. Он будет выступать за нарвский „Транс“ под номером 9.

Доке родился в Ломе (Того) и начал свою карьеру в 15 лет, попав в Западно-Африканскую Футбольную Академию (Гана). Позже он присоединился к тоголезскому клубу „Planete Foot“, а затем отправился в аренду в бельгийский „Zebra Elites“. С 2023 года он играл за литовскую академию „Be1“.

Интересно, что Доке дебютировал в национальной сборной Того в возрасте 16 лет, сыграв 4 матча за свою страну.

„За три недели в команде Жозуэ успел сыграть пять матчей, и в каждой игре был эффективен. Он хорошо оснащён технически, постоянно нацелен на завершение атак, умеет рисковать и быстро принимать решения. С первого дня у нас не было сомнений, что он нам подходит, и он доказал это не только своими игровыми качествами, но и правильной трудовой этикой. Кроме того, он быстро адаптируется в коллективе, что для нас очень важно“, — прокомментировал главный тренер „Транса“ Роман Кожуховский.

Доке описал себя следующим образом: „Яочень дисциплинированный человек, всегда с улыбкой и уважением отношусь к окружающим. Что касается футбола, я никогда не сдаюсь и всегда первым иду в борьбу за своих партнеров. На поле мне комфортно открываться за спину защитникам, находить пространство между линиями, обыгрывать соперников один в один и бить по воротам“.

Жозуэ Доке поделился своими первыми впечатлениями от Эстонии:

„Первое, что сразу бросается в глаза — это погода. Здесь намного холоднее, чем в других странах, где я играл в Европе. Также культура немного другая, но люди очень доброжелательные. Особенно приятно было встретить таких отзывчивых товарищей по команде и персонал клуба. Это оставило очень хорошие первые впечатления“.

Жозуэ Доке рассказал о своей академии, West African Football Academy в Гане:

„Это одна из самых крупных академий в Африке. Мы участвовали во многих турнирах как в Африке, так и в Европе. Например, мы стали чемпионами Next Generation Trophy — престижного турнира для U16, который проходит в австрийском Зальцбурге. Академия воспитала много талантливых игроков, а самой яркой звездой был Кристиан Атсу — известный ганский вингер, который, к сожалению, ушел из жизни год назад. Но и сейчас есть выпускники, которые играют в ведущих лигах Европы“.

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