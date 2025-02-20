Герт Кулламяэ: В пятницу мы увидим один из важнейших баскетбольных матчей в истории Эстонии

„Уже в эту пятницу мы можем выйти в финал чемпионата Европы 2025 года. Сборная Северной Македонии на самом деле является нашим старым знакомым, и их игра зависит от задействованных в матче зарубежных игроков. В любом случае это волнительное ожидание“, — прокомментировал Герт Кулламяэ перед игрой.

По коэффициентам спортивного букмекерского портала FenixBet, победу в матче должна одержать Эстония с коэффициентом 1,4, то есть шансы национальной сборной на победу составляют 66%. Шансы Северной Македонии на победу в игре составляют 34% при коэффициенте 2,75.

„Эстонская сборная находится практически в наилучшей форме: Котсар и компания – все на месте, ребята готовы, тренеры тем более готовы, а в пятницу будет настоящий баскетбольный праздник. Нам не хватает наших американских ребят, но мы должны надеяться, что те, кто завтра выйдут играть, приложат все усилия. В пятницу мы несомненно увидим один из крупнейших и вазжнейших баскетбольных матчей Эстонии всех времен! Держим кулаки и болеем все вместе, как одна семья!“ — призвал Кулламяэ.

Полностью предматчевый комментарий Герта Кулламяэ можно послушать и посмотреть в Instagram.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить