Айво Петерсон может выйти под залог в 150 000 евро, но его соратники не нашли нужную сумму

Об этом в разговоре с корреспондентом портала Rus.ERR рассказала член правления Koos Юлия Смоли.

„В октябре прошлого года, когда Харьюский уездный суд разрешил заменить Айво Петерсону меру пресечения при условии уплаты залога, мы начали сбор денежных средств. К концу года было собрано около 30 000 евро, но на этом все остановилось. Те, кто мог помочь, помогли, но это лишь пятая часть от требуемой суммы. Как я уже говорила, 150 000 евро - это очень большая сумма. Не думаю, что мы сможем ее собрать“, - отметила Смоли.

По словам Юлии Смоли, в тюрьме Айво Петерсон сохраняет боевой настрой. „Последние выступления президента США Дональда Трампа его приободрили“, - добавила она.

В чем обвиняется Петерсон?

В сентябре 2023 года Государственная прокуратура направила в суд уголовное дело, в котором предъявила обвинение гражданам Эстонской Республики Айво Петерсону и Дмитрию Роотси в государственной измене, а гражданину Российской Федерации Андрею Андронову — в ненасильственных действиях против Эстонской Республики, совершенных иностранцем.

Согласно обвинению, с октября 2022 года по 10 марта 2023 года Петерсон и Роотси на основании полученных из РФ указаний сознательно и организованно помогали России и лицам, действующим от имени российских ведомств, в ненасильственных действиях против независимости, суверенитета и территориальной целостности Эстонской Республики.

Кроме этого, Петерсон помогал обвиняемому Андронову в ненасильственных действиях, направленных против независимости, суверенитета и территориальной целостности Эстонии.

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