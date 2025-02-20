Три года – это слишком много: Эстонский совет помощи беженцам призывает делать пожертвования для поддержки людей в Украине

„24 февраля исполняется три года с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Это были три года, полные страданий, разрушений и человеческих потерь. Наиболее болезненно война влияет на людей, которые уже находились в уязвимом положении: родители-одиночки, многодетные семьи, люди с инвалидностью и пожилые люди“, сказал руководитель Эстонского совета помощи беженцам Ээро Янсон.

В рамках кампании организация поддержит нуждающихся в помощи людей в Украине, которым трудно из-за войны самостоятельно справляться финансово. Пожертвования поступят нуждающимся в виде денежной помощи, позволяя им приобретать продукты питания, лекарства, предметы гигиены и другие предметы первой необходимости.

Сегодня помощь особенно важна

В январе Соединенные Штаты Америки заморозили на 90 дней международную помощь, что существенно повлияло на оказание помощи в Украине, где Эстонский совет помощи беженцам является одним из крупнейших поставщиков денежной гуманитарной помощи в прифронтовых и труднодоступных районах.

Мы продолжаем оказывать денежную помощь людям в Украине в районах с критическими потребностями, однако из-за приостановки финансирования со стороны США многие гуманитарные организации, включая Эстонский совет помощи беженцам, были вынуждены сократить объем своей деятельности. Наиболее остро это влияет на пострадавших от войны людей, выживание которых каждый день зависит от гуманитарной помощи.

Сделать пожертвование можно на сайте или по номерам благотворительных телефонов: 900 38 02 – 10€

900 38 03 – 50€ Эстонский совет помощи беженцам работает в Украине с 2014 года, оказывая гуманитарную помощь пострадавшим от войны людям и помогая восстановить их экономическое благополучие. Эстонский совет помощи беженцам защищает права и благополучие людей, пострадавших от гуманитарных кризисов в Эстонии и за ее пределами. Основанная в 2000 году и сертифицированная Европейским Союзом гуманитарная организация поддерживает людей в кризисных регионах гуманитарной помощью и помогает восстановить социальное и экономическое благополучие беженцев. Сделайте пожертвование на сайте Эстонского совета помощи беженцам, чтобы мы могли оказать жизненно важную помощь людям, которые в ней очень нуждаются.

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