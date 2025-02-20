ВИДЕО | Средняя пенсия вырастет. Правительство рассказало о своих новых решениях

Первая важная тема, по словам Михала, — ситуация с безопасностью. Позиция Эстонии неизменна: мы стоим за то, чтобы Украина была максимально сильной. Агрессором является путинская Россия и его режим. Европа видит Украину в будущем частью себя. Судьба Украины и Европы не может решаться без них.

„Мы будем поддерживать Украину всем, чем можем. Для Эстонии это может означать различные решения. Они могут быть как финансовыми, так в виде дополнительного вооружения, производственные тендеры. В ближайшие недели и месяцы можно будет говорить об этом более подробно“, — сказал премьер-министр. Он заверил, что Эстония хорошо защищена и НАТО хорошо выполняет свои функции.

Средняя пенсия вырастет

Михал сообщил, что министр социальной защиты Сигне Рийсало оправила на согласование законопроект об индексации пенсий, в результате чего с 1 апреля средняя пенсия по старости вырастет на 5,7%, то есть на 43 евро с нынешних 774 евро до 817 евро, а народная пенсия увеличится до 393 евро.

На кабинетном заседании было принято 18 решений. Например, утверждены изменения в финансировании пограничной безопасности ЕС. Эстония получила от Еврокомиссии 2,2 млн евро, а 2,5 млн евро мы внесем сами. Это поможет повысить безопасность наших границ и готовность реагировать. Также правительство утвердило квоты на вылов салаки и кильки.

Эстония скоро объявит о решениях относительно помощи Украине

Цахкна отметил, что мы не должны соглашаться с риторикой Трампа, будто в войне виновата Украина. „Агрессию начал Путин, это точно не была Украина. То, что сказал президент Трамп вчера в своих твитах, просто не соответствует действительности, и мы знаем это. Мы должны заниматься теми делами, которыми мы можем заниматься. Это, прежде всего, защита наших национальных интересов, защита интересов Европы. Интересы Украины являются интересами Европы. Мы должны понимать, что Путин не изменил свои цели“, — сказал министр. Путин хочет „подвинуть“ НАТО и вернуть былую сферу влияния, это касается и Эстонии, и Финляндии, и Польши.