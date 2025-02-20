В 2024 году большинство жителей Эстонии остались довольны семейной медициной, но тенденция идет на спад. Почему?

Хотя уровень удовлетворенности семейной медицинской помощью среди населения высок, он все же постепенно снижается с 2020 года. Наиболее часто упоминаемой проблемой, вызывающей неудовлетворенность, являются содержание консультаций врачей и доступность медицинской помощи.

„Удовлетворенность услугами семейной медицинской помощи и ее доступностью снизилась в первую очередь из-за старения населения в стране и роста потребности в медицинской помощи. В то же время мы столкнулись с нехваткой семейных врачей и медсестер, что напрямую влияет на доступность услуг. „Мы должны стремиться к тому, чтобы пациенты получали медицинскую помощь, соответствующую их возникшим потребностям, в нужное время и в нужном месте“, – подчеркнула Лаура Йоханна Туйск, руководитель отдела услуг семейной медицины в Кассе здоровья.

74% жителей были удовлетворены скоростью их записи на прием к семейному врачу или медсестре. Как и ожидалось, удовлетворенность доступностью медицинской помощи тесно связана со временем ожидания обслуживания. Наиболее удовлетворены доступностью медицинской помощи были те, кто получил услуги семейного врача в течение 1–3 дней или не менее 4–5 дней. 61% участников опроса заявили, что последний раз смогли попасть на прием к врачу или медсестре в течение трех дней, 15% — в течение 4–5 дней, а 15% пришлось ждать дольше недели.

„Далеко не каждая проблема со здоровьем требует немедленного вмешательства. Самый простой и быстрый способ связаться со своим семейным медицинским центром — контакт через платформу дигитальных услуг. Всего в 2024 году через дигитальные платформы услуг семейных врачей было сделано 736 865 обращений. По результатам опроса за третий квартал 2024 года мы видим, что 36% жителей Эстонии обратились в свой центр семейной медицины с помощью дигитальной платформы для пациентов. Из них 86% остались довольны обслуживанием“, — заявила руководитель отдела услуг семейной медицины в Кассе здоровья.