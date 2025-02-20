Президент Латвии: полномасштабную войну против Украины начала именно Россия, это – факт

„Полномасштабную войну против Украины начала именно Россия. Это факт“, — так президент Латвии Эдгар Ринкевич прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина не должна была начинать войну. На пресс-конференции после встречи с Эвикой Силиней журналисты попросили президента оценить слова Трампа, в которых он обвинил Украину в развязывании агрессии. Ринкевич прокомментировал не только слова президента США, но и высказал мнение по поводу мирных переговоров, присутствия НАТО, поддержки Украины и расходов на оборону в Европе, пишет латвийский Delfi.