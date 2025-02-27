„Спортлэнд Арена — это же просто катастрофа“: чемпионат Эстонии по футболу снова стартует на фоне снега и мороза

Уже завтра, 28 февраля, стартует новый сезон в футбольной Премиум-лиге, однако минусовая температура и снежная погода могут создать серьезные трудности. Помощник главного тренера клуба „Пайде“ Тармо Кинк в интервью RusDelfi отметил, что такие условия не только отпугивают болельщиков, но и значительно увеличивают риск травм для футболистов уже на старте чемпионата.