27.02.2025, 08:59
„Спортлэнд Арена — это же просто катастрофа“: чемпионат Эстонии по футболу снова стартует на фоне снега и мороза
ФОТО: | Delfi Meedia
Уже завтра, 28 февраля, стартует новый сезон в футбольной Премиум-лиге, однако минусовая температура и снежная погода могут создать серьезные трудности. Помощник главного тренера клуба „Пайде“ Тармо Кинк в интервью RusDelfi отметил, что такие условия не только отпугивают болельщиков, но и значительно увеличивают риск травм для футболистов уже на старте чемпионата.
Перед началом каждого нового сезона Премиум-лиги в Эстонии внимание болельщиков и экспертов часто смещается с самой игры на условия, в которых футболистам предстоит проводить свои матчи на старте чемпионата. Суровая зимняя погода, низкие температуры и снежные покрытия становятся ключевыми факторами, которые могут существенно повлиять на старт чемпионата.
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