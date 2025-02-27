Футбол
27.02.2025, 08:59

„Спортлэнд Арена — это же просто катастрофа“: чемпионат Эстонии по футболу снова стартует на фоне снега и мороза

 
Первый тур Премиум-лиги стартует 28 февраля, когда на стадионе „Спортлэнд Арена“ в Таллинне встретятся „Левадия“ и „Харью“
Первый тур Премиум-лиги стартует 28 февраля, когда на стадионе „Спортлэнд Арена“ в Таллинне встретятся „Левадия“ и „Харью“
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Уже завтра, 28 февраля, стартует новый сезон в футбольной Премиум-лиге, однако минусовая температура и снежная погода могут создать серьезные трудности. Помощник главного тренера клуба „Пайде Тармо Кинк в интервью RusDelfi отметил, что такие условия не только отпугивают болельщиков, но и значительно увеличивают риск травм для футболистов уже на старте чемпионата.

Перед началом каждого нового сезона Премиум-лиги в Эстонии внимание болельщиков и экспертов часто смещается с самой игры на условия, в которых футболистам предстоит проводить свои матчи на старте чемпионата. Суровая зимняя погода, низкие температуры и снежные покрытия становятся ключевыми факторами, которые могут существенно повлиять на старт чемпионата.

Первый тур Премиум-лиги стартует 28 февраля матчем между действующим чемпионом „Левадией“ и „Харью“, вернувшимся в высший дивизион после годичного перерыва. Игра состоится на стадионе „Спортлэнд Арена“ в Таллинне. Завершение чемпионата Эстонии 2025 года запланировано на субботу, 8 ноября, когда пройдут матчи последнего тура.

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