На дне Балтийского моря найдено более 100 килограммов кокаина

Недавно польская пограничная служба обнаружила преступную сеть, занимающуюся крупномасштабной контрабандой наркотиков. Выяснилось, что группа ввозила запрещенные вещества в страну морским путем.

В результате спецоперации в Гданьском заливе было конфисковано более 100 килограммов кокаина стоимостью около 14,5 миллиона евро. Расследование, проведенное Поморским отделением Департамента по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры, контролировалось в сотрудничестве с Европолом и Агентством по борьбе с наркотиками США (DEA).

Груз лежал на глубине около 200 метров в четырех водонепроницаемых мешках. Пограничная служба обнаружила контрабанду во время патрулирования вод недалеко от Гданьского порта.

„Сотрудники пограничной службы в рамках защиты критической инфраструктуры обратили внимание на суда, курсирующие в Гданьском заливе, которые намеренно вывели из строя автоматическую идентификационную систему (AIS). Это позволило обнаружить контрабанду наркотиков“, — сообщил офицер пограничной службы.

Польские стражи порядка заявили, что скорее всего наркотики планировалось реализовать в Польше, а их происхождение — одна из стран Латинской Америки. Семь человек были задержаны по подозрению в контрабанде, им предъявлены обвинения, и в случае осуждения им грозит до 20 лет тюрьмы. Все они — жители Поморского воеводства, их возраст — от 36 до 50 лет. Ожидаются возможные дополнительные аресты.