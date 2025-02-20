ВИДЕО | Суд объявил решение по делу об убитом младенце. У подсудимой случилась истерика

Подсудимая участвовала в оглашении приговора по видеосвязи из тюрьмы. В самом начале у нее случилась истерика, и судье несколько раз пришлось спрашивать, в состоянии ли обвиняемая участвовать в мероприятии дальше.

Суд признал Кайри Куусемаа виновной в убийстве своего ребенка. При этом суд прекратил уголовное дело по обвинению в осквернении трупа, поскольку не нашлось доказательств тому, что женщина отнесла ребенка на поле. В том, что Куусемаа не сообщила о смерти ребенка, суд усмотрел состав правонарушения, поэтому это надо расследовать в рамках производства о проступке.

За убийство суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы сроком на три года и девять месяцев.

Прокурор требовал для Кайри Куусемаа, обвиняемой в убийстве своего новорожденного ребенка и осквернении его тела, четыре года тюремного заключения. На последнем заседании 14 января Куусемаа отказалась давать показания, сославшись на нанесенную ей психологическую травму, однако с последним словом все-таки выступила.

„Я сожалею о том, что мой ребенок умер и о том, что с моим ребенком сделали. Но не я!“ - сказала Куусемаа в своей речи. Она заявила, что последний год был для нее тяжелым. „Я глубоко сожалею, что так произошло с ребенком, - сказала она. - На сегодняшний день из моей трагедии сделали медиа-шоу, опозорили меня и мою семью!“ - повысила она голос на прокурора, но суд призвал ее к порядку.

Сбежавшая после случившегося за границу Куусемаа заявила, что никоим образом не препятствовала следствию. Она утверждала, что ее не допрашивали и ей пришлось молчать. „Вы стали обвинять меня в прессе в деянии, которое вы даже не расследовали. Разве мы говорим о справедливом правосудии?“ - сказала Куусемаа.