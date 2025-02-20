ВИДЕО | Суд объявил решение по делу об убитом младенце. У подсудимой случилась истерика(7)
Сегодня в 10 часов Пярнуский уездный суд огласил приговор по обвинению в отношении Кайри Куусемаа. Delfi вел прямую трансляцию из зала суда. Смотрите видео!
Подсудимая участвовала в оглашении приговора по видеосвязи из тюрьмы. В самом начале у нее случилась истерика, и судье несколько раз пришлось спрашивать, в состоянии ли обвиняемая участвовать в мероприятии дальше.
Суд признал Кайри Куусемаа виновной в убийстве своего ребенка. При этом суд прекратил уголовное дело по обвинению в осквернении трупа, поскольку не нашлось доказательств тому, что женщина отнесла ребенка на поле. В том, что Куусемаа не сообщила о смерти ребенка, суд усмотрел состав правонарушения, поэтому это надо расследовать в рамках производства о проступке.
За убийство суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы сроком на три года и девять месяцев.
Прокурор требовал для Кайри Куусемаа, обвиняемой в убийстве своего новорожденного ребенка и осквернении его тела, четыре года тюремного заключения. На последнем заседании 14 января Куусемаа отказалась давать показания, сославшись на нанесенную ей психологическую травму, однако с последним словом все-таки выступила.
„Я сожалею о том, что мой ребенок умер и о том, что с моим ребенком сделали. Но не я!“ - сказала Куусемаа в своей речи. Она заявила, что последний год был для нее тяжелым. „Я глубоко сожалею, что так произошло с ребенком, - сказала она. - На сегодняшний день из моей трагедии сделали медиа-шоу, опозорили меня и мою семью!“ - повысила она голос на прокурора, но суд призвал ее к порядку.
Сбежавшая после случившегося за границу Куусемаа заявила, что никоим образом не препятствовала следствию. Она утверждала, что ее не допрашивали и ей пришлось молчать. „Вы стали обвинять меня в прессе в деянии, которое вы даже не расследовали. Разве мы говорим о справедливом правосудии?“ - сказала Куусемаа.
Вопреки ее понимаю дела, полиция конечно, провела расследование, и это было видно и в ходе судебного разбирательства. Среди прочего в суде явствовало, что следователи связались с Куусемаа, когда она находилась за границей, и выясняли, когда она могла бы вернуться в Эстонию. Куусемаа однако ввела их в заблуждение и уехала еще дальше.
Подсудимая также сказала, что она не знала о своей беременности и что она - тот человек, которому нужна была помощь. „Вы можете представить себе, в какой жизненной ситуации я была?“ - спросила она. „Да. Посмотрите теперь с другой стороны. Обвинять вы умеете хорошо и основательно, а я осталась без помощи“, - объяснила Куусемаа.
Против этого говорят улики, согласно которым она не обращалась за помощью и не сообщала никому о своей беременности и родах, хотя готовилась к ним, в частности, покупая много гигиенических средств, а начиная с 21 декабря 2023 года она искала информацию о родах в интернете.
Куусемаа подвергла критике чиновников за то, что ей не дали возможности похоронить своего ребенка. „Из Таллиннской тюрьмы я просила помощи для похорон ребенка. Я не смогла похоронить своего ребенка. Я обратилась к социальному работнику Таллиннской тюрьмы, чтобы выяснить о пособии на рождение, о пособии на похороны“, - сказала она. К тому времени она уже успела после смерти своего ребенка побывать в Великобритании и Марокко.
Подсудимая попросила, чтобы суд принял во внимание и ее переживания как матери, оставшейся без ребенка.