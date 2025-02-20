ФОТО и ВИДЕО | Суд объявил решение по делу об убитом младенце. У подсудимой случилась истерика

Рассмотренные в суде отчеты ДНК-экспертизы подтверждают, что биологической матерью убитого новорожденного мальчика является Кайри Куусемаа. По данным судебно-медицинской экспертизы, мальчик родился доношенным и живым, после рождения дышал и умер вскоре после рождения. Кайри Куусема не стала давать в суде никаких показаний относительно предъявленных ей обвинений.

Согласно обвинению, Кайри Куусемаа причинила в неустановленное в ходе досудебного разбирательства время, но не ранее 20:00 04.02.2024 и не позднее 11:00 05.02.2024 смерть своему новорожденному ребенку. Женщину также обвиняли в осквернении трупа, которое заключалось в том, что она никому не сообщила о смерти новорожденного, вынесла голое тело в пластиковом пакете в поле, где утром 5 февраля тело нашла соседская собака. Куусемаа обвинялась в обращении с телом, не соответствующем общепринятым нормам.

Суд признал Кайри Куусемаа виновной в убийстве своего ребенка. При этом суд прекратил уголовное дело по обвинению в осквернении трупа, поскольку не нашлось доказательств тому, что женщина отнесла ребенка на поле. В том, что Куусемаа не сообщила о смерти ребенка, суд усмотрел состав правонарушения, поэтому этот момент следует расследовать в рамках производства о проступке.

Подсудимая участвовала в оглашении приговора по видеосвязи из тюрьмы. В самом начале у нее случилась истерика, и судье несколько раз пришлось спрашивать, в состоянии ли обвиняемая участвовать в заседании дальше. Через некоторое время Куусемаа успокоилась.

Одним из спорных вопросов в ходе судебного расследования стала причина смерти ребенка. В частности, защита выдвинула различные версии о причине смерти, включая версию о том, что новорожденного убила собака. На основании рассмотренных доказательств суд установил, что Куусемаа оторвала пуповину своего новорожденного ребенка от плаценты, в результате у ребенка началась кровопотеря, а также перекрыла дыхательное пространство ребенка, в результате чего у того развилась дыхательная недостаточность. Вышеуказанные действия Куусемаа привели к смерти новорожденного в течение нескольких минут, причем каждое из действий по отдельности тоже привело бы к смерти ребенка.

Рассмотренные в суде доказательства опровергают версию о том, что ребенка могла убить собака. Эксперт пояснил, что пуповина была разрезана — конец пуповины был перерезан поперек каким-то предметом с зазубренными краями. По заключению эксперта, травмы, нанесенные ребенку собакой, были уже посмертными.

Вторым спорным вопросом в судебном расследовании был вопрос о том, знала К. Куусемаа о своей беременности или нет. Суд пришел к выводу, что в данном случае не имеет значения, знала женщина о беременности или нет. Убийство новорожденного ребенка является преступлением, даже если женщина не знала о своей беременности. При этом история ее интернет-поиска подтверждает, что она знала о беременности по крайней мере на последних сроках беременности с 21 декабря 2023 года.