ФОТО и ВИДЕО | Суд объявил решение по делу об убитом младенце. У подсудимой случилась истерика(32)
Сегодня в 10 часов Пярнуский уездный суд огласил приговор по обвинению в отношении Кайри Куусемаа. Delfi вел прямую трансляцию из зала суда.
Подсудимая участвовала в оглашении приговора по видеосвязи из тюрьмы. В самом начале у нее случилась истерика, и судье несколько раз пришлось спрашивать, в состоянии ли обвиняемая участвовать в заседании дальше. Через некоторое время Куусемаа успокоилась.
Суд признал Кайри Куусемаа виновной в убийстве своего ребенка. При этом суд прекратил уголовное дело по обвинению в осквернении трупа, поскольку не нашлось доказательств тому, что женщина отнесла ребенка на поле. В том, что Куусемаа не сообщила о смерти ребенка, суд усмотрел состав правонарушения, поэтому этот момент следует расследовать в рамках производства о проступке.
За убийство суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы сроком на три года и девять месяцев.
Обоснования суда
Пярнуский уездный суд признал Кайри Куусемаа виновной в убийстве своего новорожденного ребенка и приговорил ее к 3 годам и 9 месяцам тюремного заключения. Срок наказания начинается с 9 марта 2024 года.
Суд прекратил уголовное производство по обвинению в осквернении трупа, поскольку здесь действия Куусемаа соответствуют лишь признакам правонарушения.
Куусемаа должна выплатить государству 17 707,86 евро в качестве судебных издержек по уголовному делу. Процессуальные расходы в размере 8 307,70 евро (экспертиза по обвинению в осквернении трупа и экспертные заключения, которые по предложению прокурора подлежат оплате государством) покроет государство.
Согласно обвинению, Кайри Куусемаа причинила в неустановленное в ходе досудебного разбирательства время, но не ранее 20:00 04.02.2024 и не позднее 11:00 05.02.2024 смерть своему новорожденному ребенку. Женщину также обвиняли в осквернении трупа, которое заключалось в том, что она никому не сообщила о смерти новорожденного, вынесла голое тело в пластиковом пакете в поле, где утром 5 февраля тело нашла соседская собака. Куусемаа обвинялась в обращении с телом, не соответствующем общепринятым нормам.
Рассмотренные в суде отчеты ДНК-экспертизы подтверждают, что биологической матерью убитого новорожденного мальчика является Кайри Куусемаа. По данным судебно-медицинской экспертизы, мальчик родился доношенным и живым, после рождения дышал и умер вскоре после рождения. Кайри Куусема не стала давать в суде никаких показаний относительно предъявленных ей обвинений.
Одним из спорных вопросов в ходе судебного расследования стала причина смерти ребенка. В частности, защита выдвинула различные версии о причине смерти, включая версию о том, что новорожденного убила собака. На основании рассмотренных доказательств суд установил, что Куусемаа оторвала пуповину своего новорожденного ребенка от плаценты, в результате у ребенка началась кровопотеря, а также перекрыла дыхательное пространство ребенка, в результате чего у того развилась дыхательная недостаточность. Вышеуказанные действия Куусемаа привели к смерти новорожденного в течение нескольких минут, причем каждое из действий по отдельности тоже привело бы к смерти ребенка.
Рассмотренные в суде доказательства опровергают версию о том, что ребенка могла убить собака. Эксперт пояснил, что пуповина была разрезана — конец пуповины был перерезан поперек каким-то предметом с зазубренными краями. По заключению эксперта, травмы, нанесенные ребенку собакой, были уже посмертными.
Вторым спорным вопросом в судебном расследовании был вопрос о том, знала К. Куусемаа о своей беременности или нет. Суд пришел к выводу, что в данном случае не имеет значения, знала женщина о беременности или нет. Убийство новорожденного ребенка является преступлением, даже если женщина не знала о своей беременности. При этом история ее интернет-поиска подтверждает, что она знала о беременности по крайней мере на последних сроках беременности с 21 декабря 2023 года.
В целом, суд установил, что поведение К. Куусемаа до и после совершения деяния, а также внешняя картина деяния в совокупности подтверждают, что ее целью была смерть новорожденного ребенка, т.е. речь идет об умышленном убийстве. Она держала в тайне и беременность, и роды, смогла родить сама, не стала вызывать скорую помощь во время схваток, нанесла ребенку травмы сразу после рождения, что привело к смерти новорожденного в течение нескольких минут после рождения, а в последующие дни после смерти ребенка она смогла вести себя совершенно обыденно — настолько, что никто из членов семьи, даже оглядываясь назад, не смог понять или поверить, что она родила и после рождения убила ребенка.
Суд установил, что отъезд Куусемаа из Эстонии и то, что она говорила, подтверждает целенаправленность ее действий, направленных на то, чтобы избежать ответственности за совершенное ею преступление.
При вынесении приговора суд оценил степень вины Куусемаа. Вина Куусемаа усугубляется тем фактом, что она совершила несколько действий для убийства ребенка. Помимо причинения смерти, Куусемаа нанесла ребенку и несколько не опасных для жизни травм, что также усиливает степень ее вины. Женщина совершила данное деяние намеренно.
Суд посчитал, что действия Куусемаа характеризуются чрезвычайно холодным расчетом, о чем свидетельствует ее поведение до и после совершения преступления. Рассмотренные в суде доказательства не свидетельствуют о том, что роды вызвали у Куусемаа какой-либо особый эмоциональный стресс.
Все вышеизложенное свидетельствует о серьезной вине Кайри Куусемаа. Что касается обвинения в осквернении трупа, то суд прекратил производство, поскольку установил, что заключение эксперта и внешний вид ребенка подтверждают: перед тем, как собака принесла ребенка во двор хутора, ребенка захоронили, а затем выкопали из места, где он был захоронен. Эксперт дал заключение, что загрязнение тела ребенка землей связано с захоронением после смерти, а посмертные травмы ребенка, в том числе повреждения эпидермиса, вероятно, возникли, когда собака раскапывала тело и несла его. Суд отметил, что поле, на котором были найдены пластиковые пакеты и которое соответствует образцу почвы, взятому с тела, не было вспахано. Таким образом, если бы ребенка просто отнесли на это поле, то его тело не было бы настолько покрыто грязью, как в момент его обнаружения.
Ранее Куусемаа отказалась от дачи показаний, но выступила с речью
Прокурор требовал для Кайри Куусемаа, обвиняемой в убийстве своего новорожденного ребенка и осквернении его тела, четыре года тюремного заключения. На последнем заседании 14 января Куусемаа отказалась давать показания, сославшись на нанесенную ей психологическую травму, однако с последним словом все-таки выступила.
„Я сожалею о том, что мой ребенок умер и о том, что с моим ребенком сделали. Но не я!“ — сказала Куусемаа в своей речи. Она заявила, что последний год был для нее тяжелым. „Я глубоко сожалею, что так произошло с ребенком“, — сказала она. „На сегодняшний день из моей трагедии сделали медиа-шоу, опозорили меня и мою семью!“ — повысила она голос на прокурора, но суд призвал ее к порядку.
Сбежавшая после случившегося за границу Куусемаа заявила, что никоим образом не препятствовала следствию. Она утверждала, что ее не допрашивали и ей пришлось молчать. „Вы стали обвинять меня в прессе в деянии, которое вы даже не расследовали. Разве мы говорим о справедливом правосудии?“ — сказала Куусемаа.
Вопреки ее пониманию дела, полиция конечно, провела расследование, и это было видно и в ходе судебного разбирательства. Среди прочего, в суде стало ясно, что следователи связались с Куусемаа, когда та находилась за границей, и выясняли, когда она могла бы вернуться в Эстонию. Куусемаа однако ввела их в заблуждение и уехала еще дальше.
Подсудимая также сказала, что не знала о своей беременности и что это ей нужна была помощь. „Вы можете представить себе, в какой жизненной ситуации я была?“ — спросила она. „Да. Посмотрите теперь с другой стороны. Обвинять вы умеете хорошо и основательно, а я осталась без помощи“, — объяснила Куусемаа.
Против этого говорят улики, согласно которым она не обращалась за помощью и не сообщала никому о своей беременности и родах, хотя готовилась к ним, в частности, покупая много гигиенических средств, а начиная с 21 декабря 2023 года она искала информацию о родах в интернете.
Куусемаа подвергла критике чиновников за то, что ей не дали возможности похоронить своего ребенка. „Из Таллиннской тюрьмы я просила помощи для похорон ребенка. Я не смогла похоронить своего ребенка. Я обратилась к социальному работнику Таллиннской тюрьмы, чтобы выяснить о пособии на рождение, о пособии на похороны“, — сказала она. К тому времени она уже успела после смерти своего ребенка побывать в Великобритании и Марокко.
Подсудимая попросила, чтобы суд принял во внимание и ее переживания как матери, оставшейся без ребенка.