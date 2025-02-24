„Мы ни на кого нападать не собираемся“: как российский МИД и пропаганда всеми силами лгали, что войны в Украине не будет

Еще 19 января 2022 года RusDelfi писал, что, по данным украинской разведки и зарубежных СМИ, Россия стягивает военную технику и 127 000 солдат к границам с Украиной. Планировалось, что в феврале пройдут совместные учения Беларуси и России, в которых задействуют 13 тысяч солдат. По сообщениям NYT, семьи российских дипломатов в Украине уже тогда покидали страну. Но российские СМИ писали вещи прямо противоположные - войны не будет, это все западная пропаганда.