Трамп: у России есть „козыри“ в переговорах с Украиной

„Я думаю, русские хотят, чтобы война закончилась… Но я думаю, что у них есть козыри, потому что они захватили много территории, так что у них есть козыри“, — передает „Медуза“ слова Трампа, сказанные журналистам.

После переговоров между Россией и США, которые состоялись 18 февраля в Саудовской Аравии, Дональд Трамп выразил резкую критику в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Трамп, не предоставив конкретных доказательств, заявил, что рейтинг Зеленского в Украине очень низкий, и предложил провести новые выборы президента. „Диктатор без выборов, Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны“, — заявил американский президент.

В начале февраля Владимир Зеленский отклонил предложение США относительно полезных ископаемых. Трамп высказывал желание получить от Украины редкоземельные металлы на сумму 500 миллиардов долларов в обмен на американскую помощь. Однако, по словам Зеленского, США требовали доступ к половине всех редкоземельных металлов в Украине, что стало причиной его отказа. Трамп заявил вечером 19 февраля, что намерен вернуться к вопросу о соглашении по полезным ископаемым, „или будет не слишком весело“, пишет ТАСС.

Цахкна: начало переговоров между США и Россией — абсолютная победа Путина

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна считает тот факт, что США начали переговоры с Россией, полной победой Владимира Путина. По словам министра, Владимир Путин теперь может диктовать темы президенту США Дональду Трампу, чтобы тот озвучивал российскую риторику.

„Возможно, нарратив, который рассказывает Путин, воспринимается Трампом так, как мы не могли себе представить еще месяц назад. Это определенно плохо. Единственный диктатор, единственный тиран, единственный агрессор, единственный военный преступник здесь – это Путин, в этом нет никаких сомнений“, – передает слова Цахкна RusERR.

По словам министра, заявление Трампа о том, что Украине необходимо провести президентские выборы, также является еще одним примером требований Путина.

„Путин заявил, что он ничего не подпишет с Зеленским, ничего не будет с ним обсуждать, поскольку Зеленский не является легитимным лидером“, – сказал Маргус Цахкна, по оценке которого, не легитимным президентом является не глава Украины Владимир Зеленский, а сам Владимир Путин.

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