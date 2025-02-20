Цахкна: начало переговоров между США и Россией — абсолютная победа Путина

По словам министра, Владимир Путин теперь может диктовать темы президенту США Дональду Трампу, чтобы тот озвучивал российскую риторику, пишет в четверг, 20 февраля, RusERR со ссылкой на выступление члена правительства в эфире передачи телеканала ETV „Первая студия“.

„Возможно, нарратив, который рассказывает Путин, воспринимается Трампом так, как мы не могли себе представить еще месяц назад. Это определенно плохо. Единственный диктатор, единственный тиран, единственный агрессор, единственный военный преступник здесь – это Путин, в этом нет никаких сомнений“, – заявил Цахкна.

По словам министра, заявление Трампа о том, что Украине необходимо провести президентские выборы, также является еще одним примером требований Путина.

„Путин заявил, что он ничего не подпишет с Зеленским, ничего не будет с ним обсуждать, поскольку Зеленский не является легитимным лидером“, – сказал Маргус Цахкна, по оценке которого, не легитимным президентом является не глава Украины Владимир Зеленский, а сам Владимир Путин.

„Очевидно, что Путин не является легитимным лидером, в России давно не было выборов“, – уверен Цахкна.

Он добавил, что провести демократические выборы во время войны Украина практически не может, поскольку миллионы людей либо воюют на передовой, либо покинули страну.

Кая Каллас: разговоры о миротворцах — это путинская ловушка

Ранее главный дипломат ЕС и бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас предупредила в интервью изданию Euractiv, что обсуждение Европой возможного размещения миротворческих сил на Украине рискует попасть в „российскую ловушку“.