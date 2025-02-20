Плей-офф ЛЧ | „Реал“ прошел „Манчестер Сити“, а ПСВ сенсационно выбил „Ювентус“

„Боруссия“ Дортмунд сыграла вничью со „Спортингом“ и прошла дальше

После домашнего разгрома „Спортинг“ мог надеяться только на чудо в ответной встрече Лиги чемпионов. Усугубило ситуацию отсутствие их ключевого бомбардира Виктора Дёкереша, который пропустил матч из-за травмы. Однако шансов на камбэк не было – „Боруссия“ выглядела увереннее и остро атаковала весь матч.

Несмотря на постоянное давление, удача отвернулась от дортмундцев. Нулевая ничья закрепила выход „Боруссии“ в 1/8 финала, где их ждет встреча с „Астон Виллой“ или „Лиллем“.

Мбаппе оформил хет-трик и принес „Реалу“ победу над „Манчестер Сити“

Уже на 4-й минуте „Реал“ вышел вперед, поставив „Манчестер Сити“ в сложное положение. Асенсио сделал фантастический пас на 60 метров, который не смог прервать Диаш, а Мбаппе элегантно перебросил Эдерсона, оказавшегося в неудачной позиции.

Усилить оборону „Манчестер Сити“ не удалось из-за травмы Стоунза, который покинул поле, уступив место Аке, едва восстановившемуся после повреждения. „Реал“ контролировал игру, уверенно разрушая атаки соперника. Единственное огорчение для мадридцев в первом тайме – карточка Беллингема за фол на Фодене, из-за чего англичанин пропустит первую встречу следующего этапа.

Под занавес первого тайма мадридцы удвоили счет: молниеносная комбинация завершилась ассистом Родриго и уверенным ударом Мбаппе. Хусанов не успел закрыть передачу, и „Реал“ вновь наказал „Сити“ за ошибки в обороне.

Во втором тайме Мбаппе продолжил своё шоу. На 61-й минуте он оформил хет-трик, замкнув еще одну изящную комбинацию „Реала“. Это первый хет-трик француза за мадридский клуб в Лиге чемпионов, а его статистика на сезон уже впечатляет – 27 голов и 3 ассиста.

„Манчестер Сити“ лишь на 76-й минуте смог нанести первый удар в створ ворот – Фоден пробил издали, но Куртуа уверенно справился. В добавленное время Мармуш пробил со штрафного в перекладину, и Нико, первым успев на добивание, забил дебютный гол за „Сити“. Однако итоговый счет 3:1 отправил „горожан“ домой.