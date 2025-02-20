Плей-офф ЛЧ | „Реал“ прошел „Манчестер Сити“, а ПСВ сенсационно выбил „Ювентус“
В среду прошли заключительные ответные матчи 1/16 финала Лиги чемпионов.
„Боруссия“ Дортмунд сыграла вничью со „Спортингом“ и прошла дальше
После домашнего разгрома „Спортинг“ мог надеяться только на чудо в ответной встрече Лиги чемпионов. Усугубило ситуацию отсутствие их ключевого бомбардира Виктора Дёкереша, который пропустил матч из-за травмы. Однако шансов на камбэк не было – „Боруссия“ выглядела увереннее и остро атаковала весь матч.
Несмотря на постоянное давление, удача отвернулась от дортмундцев. Нулевая ничья закрепила выход „Боруссии“ в 1/8 финала, где их ждет встреча с „Астон Виллой“ или „Лиллем“.
Мбаппе оформил хет-трик и принес „Реалу“ победу над „Манчестер Сити“
Уже на 4-й минуте „Реал“ вышел вперед, поставив „Манчестер Сити“ в сложное положение. Асенсио сделал фантастический пас на 60 метров, который не смог прервать Диаш, а Мбаппе элегантно перебросил Эдерсона, оказавшегося в неудачной позиции.
Усилить оборону „Манчестер Сити“ не удалось из-за травмы Стоунза, который покинул поле, уступив место Аке, едва восстановившемуся после повреждения. „Реал“ контролировал игру, уверенно разрушая атаки соперника. Единственное огорчение для мадридцев в первом тайме – карточка Беллингема за фол на Фодене, из-за чего англичанин пропустит первую встречу следующего этапа.
Под занавес первого тайма мадридцы удвоили счет: молниеносная комбинация завершилась ассистом Родриго и уверенным ударом Мбаппе. Хусанов не успел закрыть передачу, и „Реал“ вновь наказал „Сити“ за ошибки в обороне.
Во втором тайме Мбаппе продолжил своё шоу. На 61-й минуте он оформил хет-трик, замкнув еще одну изящную комбинацию „Реала“. Это первый хет-трик француза за мадридский клуб в Лиге чемпионов, а его статистика на сезон уже впечатляет – 27 голов и 3 ассиста.
„Манчестер Сити“ лишь на 76-й минуте смог нанести первый удар в створ ворот – Фоден пробил издали, но Куртуа уверенно справился. В добавленное время Мармуш пробил со штрафного в перекладину, и Нико, первым успев на добивание, забил дебютный гол за „Сити“. Однако итоговый счет 3:1 отправил „горожан“ домой.
„Реал“ прошел в 1/8 финала и теперь встретится с „Атлетико“ или „Байером“. Интересно, что в трех предыдущих розыгрышах турнира победителем становился победитель пары „Реал“ – „Манчестер Сити“, что укрепляет шансы мадридцев на очередной трофей.
ПСВ победил „Ювентус“ в дополнительное время
В ответной встрече ПСВ и „Ювентус“ устроили настоящее сражение. На 53-й минуте Иван Перишич открыл счет в пользу нидерландского клуба, но через десять минут защитник „Ювентуса“ Тимоти Веа сравнял цифры на табло.
Исмаэль Сайбари на 74-й минуте вновь вывел ПСВ вперед, и основное время завершилось со счетом 2:1, что отправило команды в экстра-таймы. Решающий удар нанес Райан Фламинго, забив третий мяч на 98-й минуте.
Несмотря на победу „Ювентуса“ в первом матче (2:1), общее преимущество по сумме двух встреч (4:3) оказалось на стороне ПСВ. Нидерландский клуб вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, где встретится с „Арсеналом“ или „Интером“. Туринцы завершили свое выступление в турнире.
Жеребьевка стадии 1/8 финала Лиги чемпионов с участием 16 сильнейших команд турнира состоится в пятницу, 21 февраля.
Первые матчи запланированы на вторник, 4 марта, ответные — 11 марта.
Лига чемпионов 2024/25, предварительный раунд плей-офф, ответный матч
„Реал“ – „Манчестер Сити“ – 3:1 (по сумме двух встреч – 6:3)
Голы: Мбаппе, 4, 33, 61 – Нико, 90+2
„ПСЖ“ – „Брест“ – 7:0 (по сумме двух встреч – 10:0)
Голы: Баркола, 20, Кварацхелия, 39, Витинья, 59, Дуэ, 64, Мендеш, 69, Рамос, 76, Маюлу, 86
„Боруссия“ Д – „Спортинг“ – 0:0 (по сумме двух встреч – 3:0)
Нереализованный пенальти: Гирасси, 59 (БД)
ПСВ – „Ювентус“ – 2:1 (по сумме двух матчей 4:3)
Голы: Перишич, 53, Сайбари, 74, Фламинго, 98 – Веа, 63,