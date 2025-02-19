ФОТО И ВИДЕО | Михал: курс Эстонии неизменный - ослабление России, поддержка Зеленского и наращивание оборонных расходов

„Европа должна действовать сейчас и немедленно, чтобы больше помочь Украине в ближайшее время, - сказал Михал. - Нам нужно быстро двигаться вперед с пакетом военной помощи Украине, работать над возможностью использования замороженных активов России для помощи Украине, а также продвигаться вперед с санкциями и тарифами“.

По словам главы эстонского правительства, курс Эстонии остается неизменным. „Мы должны поддерживать президента Зеленского, ослаблять Россию и наращивать свои оборонные расходы“, - приводит словам Михала пресс-служба правительства. Он добавил, что Европа продолжит общение и сотрудничество со своим союзником Соединенными Штатами и с другими партнерами.

В интервью порталу Delfi Михал уточнил, что конкретных решений сегодня во время встречи принято не было.

„Сегодня состоялись консультации между союзниками и странами-единомышленниками, и обуждение шло в основном в том ключе, что мы можем сделать в ближайшие недели и месяцы, чтобы поддержать Украину и Зеленского против Путина. Как можно оказать дополнительнрое давление на Россию, чтобы она согласилась на условия Украины, а не наоборот“, - отметил премьер.

„И с другой стороны, что я порекомендовал, и я знаю, что это совсем не нравится России — ее нужно в сфере торговли энергоресурсами и экономики прижать с помощью тарифов и санкций к стенке так сильно, насколько это возможно. Потому что это то, что ощущается в России, и это также меняет способность России вести эту войну“, - сказал Михал.

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