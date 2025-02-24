24.02.2025, 14:50
МНЕНИЕ | Может ли русский быть патриотом Эстонии?
„Не во всех школах учат любви к Эстонии“
ФОТО: | Delfi Meedia
Наша русскоязычная молодежь по-разному смотрит на День независимости Эстонии: для кого-то это важный государственный праздник, символизирующий свободу и независимость их родной страны, а для кого-то — дополнительный выходной. Как воспринимают этот день молодые люди с родным русским языком, которые родились и выросли в Эстонии? Чувствуют ли они себя частью этой страны и могут ли быть патриотами, сохраняя свою культуру и идентитет?
Каково быть патриотом Эстонии, если твой родной язык русский?
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