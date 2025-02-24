Мнение
24.02.2025, 14:50

МНЕНИЕ | Может ли русский быть патриотом Эстонии?

 
„Не во всех школах учат любви к Эстонии“
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Наша русскоязычная молодежь по-разному смотрит на День независимости Эстонии: для кого-то это важный государственный праздник, символизирующий свободу и независимость их родной страны, а для кого-то — дополнительный выходной. Как воспринимают этот день молодые люди с родным русским языком, которые родились и выросли в Эстонии? Чувствуют ли они себя частью этой страны и могут ли быть патриотами, сохраняя свою культуру и идентитет?

Каково быть патриотом Эстонии, если твой родной язык русский?

Мне повезло, я попал в эстоноязычный детский сад и эстонскую начальную школу, но вот после семи лет в русской школе в Ласнамяэ смог познать еще и прелести русских „приколов и философии русского человека“. Перейдя в эстонскую гимназию и оглядываясь назад, я думаю „как я вообще здесь оказался?“, ведь теперь я будто живу на „языковой границе“. Теперь я выбираю, когда и на каком языке говорить, чтобы быть правильно понятым. Делает ли это меня менее патриотом? Думается, что нет.

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