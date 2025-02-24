МНЕНИЕ | Может ли русский быть патриотом Эстонии?

Каково быть патриотом Эстонии, если твой родной язык русский?

Мне повезло, я попал в эстоноязычный детский сад и эстонскую начальную школу, но вот после семи лет в русской школе в Ласнамяэ смог познать еще и прелести русских „приколов и философии русского человека“. Перейдя в эстонскую гимназию и оглядываясь назад, я думаю „как я вообще здесь оказался?“, ведь теперь я будто живу на „языковой границе“. Теперь я выбираю, когда и на каком языке говорить, чтобы быть правильно понятым. Делает ли это меня менее патриотом? Думается, что нет.