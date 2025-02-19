Экономика
19.02.2025, 20:46

Lidl открывает в четверг свой шестнадцатый магазин в Эстонии

 
В четверг в центре Тарту откроют магазин Lidl
В четверг в центре Тарту откроют магазин Lidl
ФОТО: Erakogu

В четверг, 20 февраля в 8 часов в Тарту по адресу Туру, 25 открывается третий в городе магазин торговой сети Lidl. Это будет уже 16-й магазин Lidl в Эстонии.

В день открытия магазина всех посетителей ждут эксклюзивные предложения, предназначенные только для этого расположенного в центре Тарту магазина, а также ряд сюрпризов и розыгрыш призов. В день открытия можно будет попробовать хот-дог всего за один евро.

У здания есть парковка на 104 места, 3 из которых предназначены для людей с ограниченными возможностями передвижения, 2 места - для семей. Предусмотрены парковочные места для велосипедов. Имеется две точки для зарядки электромобилей.

Lidl начал работу в Эстонии в марте 2022 года, открыв сразу восемь магазинов в четырех городах. Следующим будет открыт в конце февраля магазин в Выру — он станет семнадцатым магазин компании в Эстонии.

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