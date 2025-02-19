Lidl открывает в четверг свой шестнадцатый магазин в Эстонии

В день открытия магазина всех посетителей ждут эксклюзивные предложения, предназначенные только для этого расположенного в центре Тарту магазина, а также ряд сюрпризов и розыгрыш призов. В день открытия можно будет попробовать хот-дог всего за один евро.

У здания есть парковка на 104 места, 3 из которых предназначены для людей с ограниченными возможностями передвижения, 2 места - для семей. Предусмотрены парковочные места для велосипедов. Имеется две точки для зарядки электромобилей.

Lidl начал работу в Эстонии в марте 2022 года, открыв сразу восемь магазинов в четырех городах. Следующим будет открыт в конце февраля магазин в Выру — он станет семнадцатым магазин компании в Эстонии.

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