Новым главой Центрального союза работодателей Эстонии избран Айн Ханшмидт

Председатель правления Infortar Айн Ханшмидт входит в совет Центрального союза работодателей Эстонии с 2019 года, также он возглавлял рабочую группу Центрального союза работодателей по экономике и налогам.

„Для предпринимателей сегодня самое важное - это надежность в сфере безопасности и крепкая экономика. Мы должны инвестировать в обороноспособность, но если сократим расходы в других сферах, то сможем взять под контроль государственный бюджет и инфляцию. Если мы сумеем освоить новые технологии и предложить энергию по доступной цене, наши предприятия займут достойное место на международной арене, экспортные объемы вырастут, и экономика возьмет курс на рост,“ - заявил Ханшмидт.

„Экономика Эстонии - это совокупность всех её предприятий, и если экономика сильна, то сохранены и наш язык, и культура, и вся страна“, - добавил Ханшмидт.

Совет Центрального союза работодателей состоит из 30 представителей организации и выполняет обязанности общего собрания в пределах, установленных уставом. Члены совета избираются на трехлетний срок, а руководство осуществляют выбранные ими председатель (президент) и вице-президенты.

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