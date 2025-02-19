„Ведь эта война гораздо важнее для Европы, чем для нас — у нас большой прекрасный океан в качестве преграды. К тому же, Зеленский признает, что половина денег, которые мы ему отправили, „исчезла“. Он отказывается проводить выборы, у него очень низкий рейтинг среди украинцев, и единственное, что ему удалось — это „играть на Байдене как на скрипке“. Диктатор без выборов, Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны. Тем временем мы успешно ведем переговоры о завершении войны с Россией, и все признают, что только Трамп и администрация Трампа могут это сделать. Байден так и не попытался, Европа не смогла привести к миру, а Зеленский, вероятно, хочет, чтобы „финансовый поток“ продолжался. Я люблю Украину, но Зеленский плохо справился, его страна разрушена, и миллионы людей погибли зря — и это продолжается“, — написал Трамп в соцсети TruthSocial.