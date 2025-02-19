ЧМ в Швейцарии: 19-летний эстонский биатлонист провёл лучшую гонку в карьере

В сложных ветровых условиях победу в мужской индивидуальной гонке на 20 км на чемпионате мира по биатлону в Ленцерхайде (Швейцария) одержал 23-летний француз Эрик Перро, допустивший всего один промах. Вторым финишировал итальянец Томмазо Джакомель (1 промах; +52,4), а третьим — француз Кентен Фийон Майе (3 промаха; +1.59,5). Перро и Фийон Майе также показали лучшую скорость на лыжне.

Четвёртое место занял 34-летний финн Олли Хиденсало, для которого этот результат стал лучшим в карьере (0 промахов; +2.14,9). Швейцарец Никлас Хартвег, претендовавший на бронзу, промахнулся на последнем огневом рубеже и занял пятое место (2 промаха; +2.15,5).

19-летний Якоб Кульбин провёл лучшую гонку в своей карьере, допустив две ошибки на третьем огневом рубеже. Он финишировал 32-м (+5.36,4) и стал лучшим среди эстонской сборной. Более опытные эстонские биатлонисты выступили скромнее: Рене Цахкна с тремя промахами занял 46-е место, а Кристо Сиймер, допустив пять ошибок, финишировал 76-м.

Биатлон. Чемпионат мира — 2025. Ленцерхайде (Швейцария). Индивидуальная гонка. Мужчины:

Эрик Перро (Франция) — 47.58,1 (1 промах) Томмазо Джакомель (Италия) — отставание +52,4 (1) Кентен Фийон Майе (Франция) +1.59,5 (3) Олли Хиденсало (Финляндия) +2.14,9 (0) Никлас Хартвег (Швейцария) +2.15,5 (2) Яков Фак (Словения) +2.18,8 (1) Филипп Хорн (Германия) +2.56,0 (2) Михал Крчмарж (Чехия) +3.02,9 (2) Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) +3.08,2 (1) Тарьей Бё (Норвегия) +3.18,6 (2)

На чемпионате мира по биатлону-2025 лидером медального зачета остается Франция, завоевавшая 4 золотые медали. Норвегия занимает второе место с двумя золотыми наградами, а Германия замыкает тройку лидеров.

Медальный зачет (всего – золото – серебро – бронза):

Франция – 9 (4-0-5) Норвегия – 2 (2-0-0) Германия – 3 (1-1-1)

В четверг, 20 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Швейцарии состоится одиночная смешанная эстафета. Пятница будет днем отдыха для спортсменов.

В субботу пройдут классические эстафеты, а завершатся соревнования в воскресенье гонками с общего старта.

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