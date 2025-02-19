Военный дневник
19.02.2025, 20:23

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1092-й день) | Зеленский назвал данные о своем 4% рейтинге российской дезинформацией

 
Последствия удара по Константиновке (Донецкая область)
Последствия удара по Константиновке (Донецкая область)
ФОТО: T.ME/VADYMFILASHKIN

Подводим итоги очередного дня войны в Украине.

Трамп назвал Зеленского диктатором, обрушившись на него с новой порцией критики

„Относительно успешный комик“ Владимир Зеленский убедил США потратить 350 млрд долларов, чтобы вступить в войну, которую невозможно выиграть и которая не должна была начаться, написал президент США в своей соцсети Truth Social.

По утверждению Дональда Трампа, Соединенные Штаты потратили на 200 млрд долларов больше, чем Европа, и деньги Европы „гарантированы“, в то время как США ничего не получат взамен.

Вдобавок ко всему Зеленский признает, что „половина денег, которые мы ему отправили, пропала“, добавил Трамп.

Президент США поставил в вину украинскому лидеру то, что тот „отказывается проводить выборы“. Он снова выступил с утверждением, что Зеленский имеет очень низкий рейтинг в украинских опросах и „единственное, в чем он был хорош“, это в манипулировании Джо Байденом.

„Диктатор без выборов, Зеленский должен действовать быстро, иначе у него не останется страны, — резюмировал Трамп. —Тем временем мы успешно ведем переговоры о прекращении войны с Россией, потому что все признают, что это могут сделать только Трамп и администрация Трампа“.

Накануне Трамп заявил журналистам, что рейтинг доверия Зеленскому составляет 4%, что в корне противоречит соцопросам. Президент Украины назвал это дезинформацией, которая „идет от России“. Зеленский сделал вывод, что Трамп живет в „дезинформационном пространстве“.

По данным опроса Киевского международного института социологии, проведенного 4-9 февраля, согласно которому ему доверяют 57% украинцев, а не доверяют — 37%.

По данным Зеленского, война России против Украины „стоила“ 320 млрд долларов, 200 млрд из которых заплатили США и ЕС“ „Всего США дали нам на сегодня около 60 млрд, и мы получили еще плюс 31,5 млрд“, — сказал в среду президент Украины.

The Moscow Times: Россия на переговорах с США пытается добиться разморозки заблокированных госактивов. Они оцениваются в 6 миллиардов долларов

Россия рассчитывает добиться от США разморозки государственных активов, пишет The Moscow Times со ссылкой на дипломатический источник, осведомленный о ходе переговоров в Эр-Рияде.

Речь идет о средствах ЦБ РФ, вложенных в американские активы, и замороженных в рамках санкций. Они оцениваются примерно в 6 миллиардов долларов. Всего заморожены около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов ЦБ, из них около 200 миллиардов — в Европе.

Кроме того, рассказал собеседник издания, российская делегация на переговорах добивалась возврата изъятых в США дипломатических дач и восстановления работы дипмиссий. Дачи в Нью-Йорке и Мэриленде были изъяты еще в 2016 году, когда пост президента США занимал Барак Обама. Власти США обвинили российских дипломатов в использовании этой собственности в целях разведки. „Для Путина этот вопрос не просто символический — он рассматривает его как часть восстановления статуса России в отношениях с США“, — отметил источник.

Дональд Трамп высказался за проведение выборов в Украине

Если Украина хочет места за столом переговоров, ее народу стоит сказать, что в стране уже давно не было выборов, заявил Трамп после встречи делегаций России и США по Украине в Эр-Рияде.

Если Украина хочет получить место за столом переговоров об условиях окончания ее оборонительной войны против России, украинскому народу стоит сказать, что у них уже давно не было выборов. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп во вторник, 18 февраля, комментируя в своей резиденции Мар-о-Лаго результаты переговоров по Украине делегаций США и РФ в Саудовской Аравии.

Напомнив, что в Украине действует военное положение, Трамп далее по ходу своего выступления заявил: „Думаю, что вы знаете, если они хотят сидеть за столом (переговоров. - Ред.), не придется ли украинскому народу сказать: знаете, уже прошло много времени с тех пор, как у нас были выборы. Это не то, что исходит о России. Это исходит от меня и от многих других стран“.

Зеленский: война стоила Украине 320 млрд долларов, из которых 120 млрд заплатили украинцы

Владимир Зеленский не согласился с данными, которые накануне привел Дональд Трамп. „Мы предоставили Киеву, кажется, 350 млрд долларов. Ну, возможно, чуть меньше, но это значительная сумма. Но где все эти деньги? Куда они идут?“ — говорил Трамп.

По словам Зеленского, эти данные неверны. „Я думаю, что нужно разобраться с помощью. У нас абсолютные цифры. Нам война стоила 320 млрд. 120 млрд — это мы, народ Украины, 200 млрд — Украина и ЕС. Мы говорим про оружие, 320 млрд — это пакет вооружений. Всего США, если считать отдельно, дали нам около 67 млрд оружием плюс 31,5 млрд финансовой помощи бюджету“, — сказал Зеленский на пресс-конференции.

По данным Госдепартамента США на 20 января 2025 года, то есть перед инаугурацией Трампа, за время полномасштабного российского вторжения в Украину США предоставили Украине военную помощь примерно на 69,2 млрд долларов.

При этом авторитетный американский аналитический Совет по международным отношениям (Council on Foreign Relations) оценивает общий объем американской помощи Украине с начала полномасштабной войны в 175 млрд долларов.

ЕС согласовал 16-й пакет санкций против России

Послы ЕС договорились об очередном пакета санкций против России, он приурочен к третьей годовщине начала полномасштабного российского вторжения в Украину и станет 16-м, сообщает агентство Reuters. Решение было единогласным, добавляет Financial Times.

Санкции включают запрет на импорт первичного алюминия, передает агентство.

Также, по его сведениям, отдельные санкции вводятся в отношении 73 судов так называемого теневого танкерного флота, которые используются Россией для обхода санкций на экспорт нефти.

Кроме того, ограничения введены на 13 российских банков.

Ранее сообщалось, что под запрет в рамках 16-го пакета может попасть также импорт в Россию игровых приставок PlayStation и Xbox из-за того, что они могут быть использованы операторами беспилотников.

Без света и отопления в Одессе осталось более 500 домов

В результате российской атаки на Одессу без света и теплоснабжения остается более 500 домов, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

„В результате вражеской атаки без света и отопления остались 14 школ, 13 детских садов и большой микрорайон жилой застройки — более 500 домов. Специалисты уже оценивают последствия и определяют, сколько нужно времени на их ликвидацию. Существенно повреждены детская поликлиника и детский сад“, — написал он в телеграме.

По его словам, власти разворачивают палатки, а коммунальные службы ликвидируют последствия атаки. Уже известно об одном пострадавшем, он находится в больнице.

„Сегодня, 19 февраля, учебные заведения, в которых отсутствует тепло и свет, не будут принимать детей — до улучшения ситуации. Будут работать пункты обогрева и пункты несокрушимости, где можно будет согреться, подзарядить гаджеты и выпить горячего чая. Держитесь!“ — добавил Труханов.

В результате удара по Константиновке один человек погиб, 7 ранены — власти

По меньшей мере один человек погиб, 7 ранены в результате российских авиаударов по Константиновке, сообщил глава Донецкой областной администрации Вадим Филашкин. По его словам, еще один человек может находиться под завалами одного из разрушенных домов.

Bloomberg: США не отменят санкции против России до соглашения по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио сказал европейским чиновникам, что администрация президента Дональда Трампа сохранит санкции в отношении России до достижения соглашения о прекращении войны в Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, Рубио упомянул об этом в телефонном разговоре с группой европейских чиновников во вторник — уже после встречи американской и российской делегаций в Саудовской Аравии.

Как пишет агентство, это может „принести некоторое облегчение европейским союзникам“.

„Многие из санкций [против России] были введены в координации с европейскими союзниками. Решение США досрочно снять ограничения нанесет серьезный удар по усилиям Европы лишить Путина денег, необходимых для финансирования его военной машины“, — пишет агентство.

В Госдепартаменте отказались комментировать комментарии Рубио по поводу санкций, отмечает Bloomberg.

По материалам BBC News Русская служба, DW и „Медузы“.

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