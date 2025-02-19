По данным Зеленского, война России против Украины „стоила“ 320 млрд долларов, 200 млрд из которых заплатили США и ЕС“ „Всего США дали нам на сегодня около 60 млрд, и мы получили еще плюс 31,5 млрд“, — сказал в среду президент Украины.

Накануне Трамп заявил журналистам, что рейтинг доверия Зеленскому составляет 4%, что в корне противоречит соцопросам. Президент Украины назвал это дезинформацией, которая „идет от России“. Зеленский сделал вывод, что Трамп живет в „дезинформационном пространстве“.

„Диктатор без выборов, Зеленский должен действовать быстро, иначе у него не останется страны, — резюмировал Трамп. —Тем временем мы успешно ведем переговоры о прекращении войны с Россией, потому что все признают, что это могут сделать только Трамп и администрация Трампа“.

Президент США поставил в вину украинскому лидеру то, что тот „отказывается проводить выборы“. Он снова выступил с утверждением, что Зеленский имеет очень низкий рейтинг в украинских опросах и „единственное, в чем он был хорош“, это в манипулировании Джо Байденом.

По утверждению Дональда Трампа, Соединенные Штаты потратили на 200 млрд долларов больше, чем Европа, и деньги Европы „гарантированы“, в то время как США ничего не получат взамен.

„Относительно успешный комик“ Владимир Зеленский убедил США потратить 350 млрд долларов, чтобы вступить в войну, которую невозможно выиграть и которая не должна была начаться, написал президент США в своей соцсети Truth Social.

Речь идет о средствах ЦБ РФ, вложенных в американские активы, и замороженных в рамках санкций. Они оцениваются примерно в 6 миллиардов долларов. Всего заморожены около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов ЦБ, из них около 200 миллиардов — в Европе.

Кроме того, рассказал собеседник издания, российская делегация на переговорах добивалась возврата изъятых в США дипломатических дач и восстановления работы дипмиссий. Дачи в Нью-Йорке и Мэриленде были изъяты еще в 2016 году, когда пост президента США занимал Барак Обама. Власти США обвинили российских дипломатов в использовании этой собственности в целях разведки. „Для Путина этот вопрос не просто символический — он рассматривает его как часть восстановления статуса России в отношениях с США“, — отметил источник.

Дональд Трамп высказался за проведение выборов в Украине

Если Украина хочет места за столом переговоров, ее народу стоит сказать, что в стране уже давно не было выборов, заявил Трамп после встречи делегаций России и США по Украине в Эр-Рияде.

Если Украина хочет получить место за столом переговоров об условиях окончания ее оборонительной войны против России, украинскому народу стоит сказать, что у них уже давно не было выборов. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп во вторник, 18 февраля, комментируя в своей резиденции Мар-о-Лаго результаты переговоров по Украине делегаций США и РФ в Саудовской Аравии.

Напомнив, что в Украине действует военное положение, Трамп далее по ходу своего выступления заявил: „Думаю, что вы знаете, если они хотят сидеть за столом (переговоров. - Ред.), не придется ли украинскому народу сказать: знаете, уже прошло много времени с тех пор, как у нас были выборы. Это не то, что исходит о России. Это исходит от меня и от многих других стран“.

Зеленский: война стоила Украине 320 млрд долларов, из которых 120 млрд заплатили украинцы