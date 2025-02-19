19.02.2025, 18:45
ФОТО | Кристен Михал по видеомосту участвует в саммите по безопасности в Европе
Сегодня Франция проводит вторую на этой неделе встречу на высшем уровне для обсуждения Украины и вопросов безопасности в Европе. В этом саммите принимает участие и Эстония.
Как сообщает агенство Reuters, во встрече принимают участие в том числе представители тех стран НАТО, которых не было на первой встрече в понедельник. 17 февраля.
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал участвует во встрече дистанционно — по видеомосту, находясь в резиденции правительства ЭР (Дом Стенбока).
Фотограф портала Delfi запечатлел первые моменты парижского саммита.
Напомним, что в в понедельник лидеры ЕС на первом саммите в Париже обсудили увеличение расходов на оборону и гарантии безопасности Киева.