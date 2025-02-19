ФОТО И ВИДЕО | В Таллинне столкнулись трамвай и BMW. Водитель последнего залез на дерево

На аварию отреагировали полицейские, спасатели и медики. Так как мужчина отказался добровольно слезать с дерева, то на помощь прибыл подъемник и лестницы. Находившийся на месте событий фотограф Delfi сообщил, что водитель ведет себя неадекватно и кричит. По состоянию на 18 часов мужчину уговаривали слезть с дерева. Есть опасность, что если к нему приблизиться, то он может спрыгнуть вниз. У дерева в целях безопасности положили батут.