ЧП и криминал
19.02.2025, 18:18

ФОТО И ВИДЕО | В Таллинне столкнулись трамвай и BMW. Водитель последнего залез на дерево

 

Сегодня в 16.30 в Таллинне на Пярнуском шоссе у здания полиции произошло ДТП: столкнулись легковой автомобиль BMW и трамвай.

„После аварии водитель легкового автомобиля сбежал с места происшествия и залез сначала на крышу фирменного магазина Kalev, а затем на дерево“, - сообщила оперативный дежурный Ида-Харьюского отделения полиции Теэле Юксаэг.

На аварию отреагировали полицейские, спасатели и медики. Так как мужчина отказался добровольно слезать с дерева, то на помощь прибыл подъемник и лестницы. Находившийся на месте событий фотограф Delfi сообщил, что водитель ведет себя неадекватно и кричит. По состоянию на 18 часов мужчину уговаривали слезть с дерева. Есть опасность, что если к нему приблизиться, то он может спрыгнуть вниз. У дерева в целях безопасности положили батут.

К настоящему времени трамвайное движение восстановлено.

Будет дополнено!

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