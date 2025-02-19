ERJK обсудит, можно ли считать передачу лидера Isamaa Урмаса Рейнсалу в частном СМИ незаконным пожертвованием

Главный редактор Postimees Прийт Хыбемяги охарактеризовал Varivalitsus как энергичную политическую передачу, которая должна быстро, адекватно и критически реагировать на действия правительства в журналистской форме, поэтому, по его словам, оппозиционный политик в роли ведущего казался наилучшим решением.

Главный редактор конкурирующего издания Õhtuleht Мартин Шмутов отметил, что считает это интересным экспериментом.

„Возможно, то, что сделали в Postimees, является необычным и даже шокирующим для эстонского медийного пространства и вызывает вопросы. Они двинулись в сторону американской и британской модели, где у издания есть определенная позиция“, – сказал Шмутов.

Заместитель председателя ERJK Каарел Таранд сказал ERR, что комиссия все же обсудит в четверг, может ли передача рассматриваться как запрещенное пожертвование, поскольку в Эстонии партии могут финансироваться только физическими лицами, но не компаниями.

Урмас Рейнсалу сказал, что не получает оплаты за ведение передачи, по его словам, Postimees также не получает вознаграждения за то, что он ведет передачу.

„Я не состою в трудовых отношениях, работаю бесплатно, так что я не уверен, кто в итоге получит чистую выгоду от просмотра передачи, если ее удастся сделать творчески интересной“, – отметил Урмас Рейнсалу.

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