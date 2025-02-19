Кая Каллас: разговоры о миротворцах — это путинская ловушка

Всего через день после экстренной встречи европейских лидеров в Париже Каллас предупредила, что попытки сформировать коалицию для миротворческой миссии в Украине преждевременны, поскольку русские „не хотят мира, мира нет“. Прежде чем говорить о миротворцах, считает Каллас, Европа должна сосредоточиться на том, чтобы поставить Украину в положение, в котором та „сможет сказать „нет“ плохой сделке“, и что „чем сильнее они на поле боя, тем сильнее они за столом переговоров“.