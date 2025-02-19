19.02.2025, 17:34
Кая Каллас: разговоры о миротворцах — это путинская ловушка
ФОТО: | Delfi Meedia
Главный дипломат ЕС Кая Каллас предупредила в интервью изданию Euractiv, что обсуждение Европой возможного размещения миротворческих сил на Украине рискует попасть в „российскую ловушку“.
Всего через день после экстренной встречи европейских лидеров в Париже Каллас предупредила, что попытки сформировать коалицию для миротворческой миссии в Украине преждевременны, поскольку русские „не хотят мира, мира нет“. Прежде чем говорить о миротворцах, считает Каллас, Европа должна сосредоточиться на том, чтобы поставить Украину в положение, в котором та „сможет сказать „нет“ плохой сделке“, и что „чем сильнее они на поле боя, тем сильнее они за столом переговоров“.
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