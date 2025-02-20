Мнение
20.02.2025, 10:05

МНЕНИЕ | Если это величие Америки, то что тогда упадок?

 
Sergei Kovalchenko
журналист
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
ФОТО: JOE RAEDLE | Scanpix

Американский лидер не хочет видеть реальности, в которой Россия напала на Украину, и та почти три года отбивается от агрессора в том числе и при весьма скромной помощи со стороны Запада, считает журналист Сергей Ковальченко.

Венцом начавшегося переговорного процесса между Россией и США стало заявление президента Дональда Трампа, который помимо прочего выдал свое видение того, кто виноват в развязывании войны в Украине, и требование провести в воюющей стране выборы, прежде чем начнутся переговоры о мире. Однако Трампу придется столкнуться с реальностью, в которой если он решит, что Америке нужно выйти из всех конфликтов и перестать поддерживать союзников, то зачем тогда к ней прислушиваться, а посредничество США на переговорах о будущем страны, подвергшейся агрессии, будет бесполезным и ненужным.

Дональд Трамп оказался верен себе. Четыре года он копил обиды и продумывал „работу над ошибками“. Его главная задача – сделать так, чтобы никто не смог торпедировать принятые им решения, как это было во время первого президентского срока, когда чиновники администрации часто спускали экзотические инициативы Трампа на тормозах. Теперь все изменилось. На чиновников нашли управу в лице Илона Маска, который взялся радикально сократить государственный аппарат и даже ЦРУ.

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