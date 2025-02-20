МНЕНИЕ | Если это величие Америки, то что тогда упадок?

Венцом начавшегося переговорного процесса между Россией и США стало заявление президента Дональда Трампа, который помимо прочего выдал свое видение того, кто виноват в развязывании войны в Украине, и требование провести в воюющей стране выборы, прежде чем начнутся переговоры о мире. Однако Трампу придется столкнуться с реальностью, в которой если он решит, что Америке нужно выйти из всех конфликтов и перестать поддерживать союзников, то зачем тогда к ней прислушиваться, а посредничество США на переговорах о будущем страны, подвергшейся агрессии, будет бесполезным и ненужным.