ГРАФИК | Средняя цена за обед в Таллинне выросла на 26% с 2022 года

При этом самые дорогие обеды ожидаемо в Таллинне. Если в январе 2025 года по всей Эстонии средний обед стоил около 5.8 евро, то в Таллинне эта цифра равна 6.3. Три года назад, в январе 2022 года средняя стоимость обеда дня в заведениях Таллинна была 5.2, по всей Эстонии - 4.6 евро.

Таким образом, с 2022 года цены на обеденные предложения в Эстонии выросли на 26% .

Основатель портала Päevapakkumised.ee (Предложения дня) Йоэль Эденберг обращает внимание, что в расчетах учтены и горячие блюда, и супы, и десерты, поэтому эта цифра не отражает реальную стоимость обеденного предложения. Однако на основе этих данных можно отслеживать тенденции – процентные изменения по годам. Кроме того, если сравнивать данные за весь год и за январь, видно что в феврале этого года цены продолжили рост, потому что средняя цена в январе 2025 года ниже, чем за весь год.

Такая тенденция неудивительна, ведь выросли и налоги, и цены на продукты. Так, по данным Эстонского института конъюнктуры (EKI), в январе розничные цены на многие молочные продукты в магазинах выросли. Больше всего подорожала сметана в пластиковом пакете — на 11,5%. Средняя цена импортных яиц выросла на 17,4% (дешевых яиц из Латвии в продаже не было). Значительно выросли также розничные цены на лосось и форель— на 34,9% и 24,8% соответственно. При этом по данным Департамента статистики Эстонии, в январе 2025 года индекс потребительских цен повысился по сравнению с прошлым месяцем на 1,5% и по сравнению с январем 2024 года — на 3,9%.

Владельцев ресторанов такое положение дел волнует не на шутку - повышение цен приводит к потере клиентов, но избежать этого в условиях кризиса непросто. Осенью 2024 года в Таллинне даже прошла забастовка ресторанов и отелей, в ходе которой заведения переставали работать на 10 минут, чтобы привлечь внимание к проблеме. Однако государство так и не ввело налоговые послабления для ресторанного и гостиничного бизнеса.

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