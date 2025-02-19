Зеленский прокомментировал слова Трампа о своем рейтинге

Информация президента США Дональда Трампа о том, что рейтинг главы украинского государства Владимира Зеленского составляет на данный момент 4%, получена им от России. Такое заявление сделал сам Зеленский на пресс-конференции в среду, 19 февраля, комментируя утверждения Трампа, сделанные им накануне, по результатам переговоров в Саудовской Аравии между американской и российской делегациями о возможности завершения войны России против Украины.

„Мы понимаем это, и у нас есть доказательства, что эти цифры обсуждаются между Америкой и Россией“, - подчеркнул Зеленский, подразумевая утверждения Трампа о его низкой популярности в стране.

По словам Зеленского, президент США „живет в дезинформационном пространстве“. „Мы должны влиять на дезинформационный круг вокруг Трампа. Я знаю, что постоянные люди возле него - представители Венгрии, лоббисты словаков - мы о политиках говорим. Это для того, чтобы Украина была слабой“, - цитирует слова Зеленского украинское онлайн-издание Liga.net.

Данные опроса о доверии Зеленскому

При этом украинский лидер отметил, что не комментирует собственные рейтинги, поскольку это было бы свидетельством политического соревнования и приближения выборов. „Я никогда не комментирую рейтинги. Комментировать рейтинги - это говорит о том, что идут политические соревнования, идут выборы. У нас такого нет. … Если кто-то хочет поменять меня прямо сейчас, то прямо сейчас никак не получится“, - добавил он.

В тот же день, 19 февраля, Киевский международный институт социологии (КМИС) обнародовал результаты всеукраинского опроса, согласно которым рейтинг доверия президенту страны Владимиру Зеленскому по состоянию на февраль 2025 года составляет 57%. Для сравнения: 37% украинцев, по данным этого опроса, нынешнему президенту страны не доверяют.

Слова Трампа о рейтинге Зеленского