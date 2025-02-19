Спортивная столица Европы: в субботу в Таллинне пройдет день зимнего плавания

Мероприятие будет проходить с 10:00 до 15:00 одновременно в центрах зимнего плавания Пирита, Нымме и Харку, а также на пирсе Горхолла. Для участия в Дне зимнего плавания можно зарегистрироваться заранее ЗДЕСЬ или непосредственно на месте в день мероприятия.

Вице-мэр Таллинна Каарель Оя отметил, что с каждым годом зимнее плавание становится в городе все популярнее, поэтому его место в программе спортивной столицы более чем оправдано. „Принять бодрящий вызов приглашаются даже те, кто раньше не пробовал заниматься зимним плаванием. Первая попытка часто самая сложная, но в эти выходные на месте будут инструкторы, готовые дать полезные советы. Так что для тех, кто когда-либо задумывался об этом, сейчас лучший момент“, – отметил Оя.

После плавания в ледяной воде можно бесплатно расслабиться в сауне. Участникам будет предложен горячий напиток, но важно взять с собой свою посуду.

К участию в Дне зимнего плавания спортивной столицы призвала актриса театра и кино Юлле Кальюсте, регулярная участница зимних заплывов. „Желаю хорошей погоды – побольше солнца и поменьше ветра. И желаю крепкого духа в здоровом теле! Сделайте себе маленький подарок и попробуйте что-то новое! Окунитесь на мгновение в воду! Почему бы не рассказать друзьям на празднике в честь Дня независимости, что ты два дня назад впервые попробовал заняться зимним плаванием?“, – призвала Кальюсте.

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