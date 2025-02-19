Комиссия по культуре: оценку влияния воздействия пристройки к театру „Эстония“ на наследие можно направить ЮНЕСКО вместе с результатом конкурса на визуальную концепцию

По словам председателя комиссии Хельо Пикхоф, все стороны заинтересованы в том, чтобы пристройка соответствовала потребностям Национальной оперы „Эстонии“, нанося при этом минимальный возможный ущерб наследию ЮНЕСКО. „До настоящего момента ЮНЕСКО утверждал, что строительство пристройки к „Эстонии“ не исключено. Однако по размеру и объему она должна быть подчинена историческому зданию оперы“, – отметила Пикхоф, подчеркивая, что при этом пристройка должна соответствовать потребностям театра.

На заседании комиссии было высказано мнение, что необходимо искать гибкие решения. Например, следует рассмотреть перенос части пристройки под землю либо возведение пристройки рядом со зданием „Эстонии“, но выше уровня земли. При строительстве пристройки следует уделить максимальное внимание существующему наследию, в том числе открыть для всеобщего обозрения находящиеся под землей стены бастиона, как это было сделано на парковке площади Вабадузе.

Участники заседания отметили, что, согласно руководству ЮНЕСКО, оценку воздействия на наследие следует представить при первой возможности и до принятия необратимых решений. Также стороны обсудили, следует ли дождаться результатов конкурса на разработку концепции и направить оценку вместе с проектом концепции или направить ЮНЕСКО оценку непосредственно после того, как в нее будут внесены необходимые дополнения.

Благодаря проекту концепции все стороны, в том числе ЮНЕСКО, получат более четкое понимание того, что планируется построить и как это вписывается в городское пространство.

„Так как конкурс идей не носит юридически обязывающий характер в отношении строительства пристройки, комиссия считает разумным сначала совместно с ЮНЕСКО провести конкурс на создание визуальной концепции, так как благодаря проекту концепции все стороны, в том числе ЮНЕСКО, получат более четкое понимание того, что планируется построить и как это вписывается в городское пространство“, – сказала Пикхоф.