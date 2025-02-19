Певкур в Абу-Даби: страны Персидского залива проявляют большой интерес к возможностям оборонной промышленности Эстонии

„Я рад, что смог способствовать развитию экспортного потенциала предприятий оборонной промышленности Эстонии на выставке IDEX, помогая им налаживать связи с крупнейшими закупочными и государственными структурами стран Персидского залива. По итогам двухдневной работы можно отметить высокий интерес этих стран к возможностям оборонной промышленности, предлагаемым Эстонией, а также взаимный интерес со стороны наших предприятий к странам Персидского залива“, — сказал министр обороны Ханно Певкур.

„Выставка IDEX — одна из крупнейших и наиболее влиятельных в сфере оборонной промышленности. Она предоставляет эстонским компаниям уникальную возможность представить свои инновационные разработки на международном уровне. Интерес к нашей продукции продолжает расти. Эстонские компании, представленные на нынешней IDEX, демонстрируют решения, соответствующие самым высоким международным стандартам. Наша задача в EIS – всесторонне поддерживать их на этом пути“, – подчеркнула Ева-Кристийна Пономарёв, руководитель экспортного направления Фонда предпринимательства и инноваций (EIS).

Для Эстонии это уже пятый раз участия в проводимой раз в два года выставке оборонной промышленности IDEX. В этом году на национальном стенде, организованном совместно EIS и Союзом оборонной и космической промышленности Эстонии, свою продукцию представили 17 предприятий: Samelin, Baltic Workboats, Toci, Defendec, Milectria Est, Threod Systems, Maru Defence, Marduk Technologies, DefSecIntel Solutions, KrattWorks, Wayren, HEVI Optronics, Spacedrip, Rantelon, 5.0 Robotics ja Vegvisir. Кроме того, отдельные стенды имели компании TeleArmy и Englo.

IDEX (англ. International Defence Exhibition and Conference ) – это не только площадка для демонстрации новейших оборонных технологий, но и важная международная платформа для развития партнерства. Эстонская делегация принимает участие в этом мероприятии уже в пятый раз.

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