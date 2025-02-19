ЧП и криминал
19.02.2025, 15:10

В центре Таллинна полиция задержала мужчину с оружием и наркотиками

 
Полицейская операция. Фото носит иллюстративный характер
Полицейская операция. Фото носит иллюстративный характер
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Вчера полиция задержала в центре Таллинна мужчину, который имел при себе оружие и наркотики.

Во вторник, 18 февраля, поступило сообщение о том, что возле заброшенного здания на улице Рауа в Таллинне был замечен мужчина с оружием. На тревожный вызов отреагировали несколько полицейских патрулей. Прибывшие на место происшествия стражи порядка задержали находившегося в состоянии наркотического опьянения 39-летнего мужчину, у которого при себе имелся предмет, похожий на оружие.

Кроме того, у мужчины изъяли наркотики, их точное количество будет установлено в ходе экспертизы. Полиция задержана мужчину.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, все подробности устанавливаются.

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