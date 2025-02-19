В центре Таллинна полиция задержала мужчину с оружием и наркотиками

Во вторник, 18 февраля, поступило сообщение о том, что возле заброшенного здания на улице Рауа в Таллинне был замечен мужчина с оружием. На тревожный вызов отреагировали несколько полицейских патрулей. Прибывшие на место происшествия стражи порядка задержали находившегося в состоянии наркотического опьянения 39-летнего мужчину, у которого при себе имелся предмет, похожий на оружие.