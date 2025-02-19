Екатерина Котрикадзе: либеральным демократиям остается рассчитывать на чудо. Или на нового Черчилля

„Мария Захарова (представитель МИД РФ - прим. RusDelfi) уже меняет риторику: англосаксы более не актуальны, теперь ругаем только европейцев - „британо-есовских друзей преступного режима Зеленского,“ - пишет Котрикадзе.

„Кто-то в Европе пошутил: нас отсаживают за детский столик. Взрослые парни ведут разговор в Саудовской Аравии. Для Путина всегда было делом принципа добиться именно такой картины. И недаром всякого рода депутаты вроде Слуцкого подчеркивают: обсуждается далеко не только Украина, а „широкий спектр тем“.

Когда Путин встретится с Трампом, он обрисует ему свои сферы влияния. Это, конечно, постсоветское пространство, это участники Варшавского договора, мало ли что еще. Он будет ждать от Трампа невмешательства в дальнейшие действия Москвы. Вероятность, что Трамп согласится, - высока, потому что президенту США нравится такой подход, он и сам к нему стремится“, - продолжает журналистка телеканала „Дождь“.

„В целом перспективы сейчас выглядят из рук вон плохо. И если откровенно, либеральным демократиям остается рассчитывать на чудо. Или на нового Черчилля“, - подытожила телеведущая.

18 февраля в Саудовской Аравии прошла первая за долгое время официальная встреча представителей США и России. Утром во вторник делегации двух стран встретились в Эр-Рияде для переговоров, на которых в числе прочего предполагалось обсудить прекращение войны РФ против Украины.

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