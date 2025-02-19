Судью отстранили от должности за невыполнение служебных обязанностей

Председатель Верховного суда выдвинул дисциплинарные обвинения против судьи в июне 2024 года, а председатель Вируского окружного суда — в июле. Согласно обвинению, судья затянул решение по 17 гражданским делам и по 27 делам по контролю за исполнением судебных решений, превысив разумные сроки производства. Он не объяснил председателю суда причины задержек и не выполнил установленные сроки для одного из дел.

Дисциплинарная коллегия отстранила судью от работы на период рассмотрения дисциплинарного дела и сократила его зарплату в два раза. В сентябре коллегия признала его виновным в невыполнении и ненадлежащем выполнении служебных обязанностей и назначила наказание в виде отстранения от должности. Судья Андрес Халлмяги обжаловал решение дисциплинарной коллегии в Общем собрании Верховного суда, прося о более мягком наказании и оправдании за превышение разумных сроков в одном гражданском деле.

Общее собрание Верховного суда отклонило жалобу, но для разъяснения уточнило, в чем судья был признан виновным. Несмотря на это, Верховный суд поддержал позицию дисциплинарной коллегии о необходимости отстранения судьи от должности. Судья совершил несколько дисциплинарных проступков, в том числе в период действия предыдущего дисциплинарного наказания, а последствия нарушений были серьезными.

Дисциплинарная коллегия подчеркнула, что систематическое невыполнение обязанностей судьи подрывает доверие общества к судебной системе в целом и наносит значительный ущерб репутации суда.