19.02.2025, 19:59
Эстонские криптомиллионеры признали свою вину и готовы отдать в пользу США почти 400 миллионов евро(25)
Перечень недвижимости в Таллинне, которая отойдет американцам
Граждане Эстонии Иван Турыгин и Сергей Потапенко, обвиняемые в США в крупном криптовалютном мошенничестве, подписали с американскими прокурорами очень сложное соглашение, пишет Eesti Ekspress.
Поздно вечером в прошлую среду, около полуночи, PR-агентство KPMS передало в СМИ сенсационное сообщение. Оно было озаглавлено так: „Эстонские предприниматели Турыгин и Потапенко могут скоро вернуться на родину“.
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