ЧП и криминал
19.02.2025, 19:59

Эстонские криптомиллионеры признали свою вину и готовы отдать в пользу США почти 400 миллионов евро

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Граждане Эстонии Иван Турыгин и Сергей Потапенко, обвиняемые в США в крупном криптовалютном мошенничестве, подписали с американскими прокурорами очень сложное соглашение, пишет Eesti Ekspress.

Поздно вечером в прошлую среду, около полуночи, PR-агентство KPMS передало в СМИ сенсационное сообщение. Оно было озаглавлено так: „Эстонские предприниматели Турыгин и Потапенко могут скоро вернуться на родину“.

Читатели узнали, что уголовное дело Ивана Турыгина (40) и Сергея Потапенко (40), экстрадированных по решению эстонского правительства в США, приняло удивительный оборот.

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