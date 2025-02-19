Технический сбой нарушил работу телефона экстренной помощи 112
В среду, 19 февраля, произошел технический сбой, который нарушил работу телефонной линии экстренной помощи 112 и обработку поступающих звонков. Из-за этого время ожидания ответа на экстренные вызовы могло быть больше, чем обычно. Центр тревоги просил всех нуждающихся в экстренной помощи находиться на линии до получения ответа и не сбрасывать звонок.
Кризисный руководитель Центра тревоги Янек Мурукас подчеркнул: „На номер 112 следует звонить только в критической ситуации, когда жизни, здоровью или имуществу угрожает непосредственная опасность. Если вы нуждаетесь в помощи, то оставайтесь на линии до ответа на звонок, не вешайте трубку“.
Центр тревоги работал над устранением неисправности и благодарил людей за терпение и понимание.
К 15 часам технический сбой был устранен и работа номера экстренной помощи 112 была восстановлена. Прием звонков снова проходит как обычно. Центр тревоги сотрудничает с Центром инфотехнологий и развития Министерства внутренних дел (SMIT), чтобы выяснить причины сбоя.