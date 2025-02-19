Технический сбой нарушил работу телефона экстренной помощи 112

В среду, 19 февраля, произошел технический сбой, который нарушил работу телефонной линии экстренной помощи 112 и обработку поступающих звонков. Из-за этого время ожидания ответа на экстренные вызовы могло быть больше, чем обычно. Центр тревоги просил всех нуждающихся в экстренной помощи находиться на линии до получения ответа и не сбрасывать звонок.