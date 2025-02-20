Новости Эстонии
20.02.2025, 13:15

Мужчине с тяжелым повреждением спинного мозга понизили степень недостатка здоровья. Опротестовать решение не получилось

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SKA: „его повседневная деятельность не полностью нарушена“
Кареви Меси не может самостоятельно перевернуться в постели и нуждается в помощи. Ранее он имел глубокую степень недостатка здоровья, но теперь в SKA решили, что речь всего лишь о тяжелой степени.
Кареви Меси не может самостоятельно перевернуться в постели и нуждается в помощи. Ранее он имел глубокую степень недостатка здоровья, но теперь в SKA решили, что речь всего лишь о тяжелой степени.
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Толкование закона со стороны врачей-экспертов и должностных лиц Департамента социального страхования Эстонии при определении степени недостатка здоровья уже давно вызывает много вопросов. Люди с ограниченными возможностями обратились в Министерство социальных дел за разъяснениями.

После недавней публикации об экспертах-врачах из Департамента социального страхования (SKA), которые учились на врачей несколько десятилетий назад и долгое время не работали врачами, на редакцию Delfi обрушился шквал обращений от людей, в отношении которых эти и другие эксперты SKA приняли противоречивые решения. Исчерпывающих обоснований тому, почему были приняты именно такие решения, не удается получить даже подав апелляцию.

Более 30 лет назад Кареви Меси попал в автомобильную аварию, в результате получил травму спинного мозга. С тех пор у него парализованы конечности. После аварии Меси более 20 лет жил в доме по уходу, но в последние годы проживает у знакомой, которая помогает ему во всех делах.

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