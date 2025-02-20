20.02.2025, 13:15
Мужчине с тяжелым повреждением спинного мозга понизили степень недостатка здоровья. Опротестовать решение не получилось(17)
SKA: „его повседневная деятельность не полностью нарушена“
ФОТО: | Delfi Meedia
Толкование закона со стороны врачей-экспертов и должностных лиц Департамента социального страхования Эстонии при определении степени недостатка здоровья уже давно вызывает много вопросов. Люди с ограниченными возможностями обратились в Министерство социальных дел за разъяснениями.
После недавней публикации об экспертах-врачах из Департамента социального страхования (SKA), которые учились на врачей несколько десятилетий назад и долгое время не работали врачами, на редакцию Delfi обрушился шквал обращений от людей, в отношении которых эти и другие эксперты SKA приняли противоречивые решения. Исчерпывающих обоснований тому, почему были приняты именно такие решения, не удается получить даже подав апелляцию.
Уже подписаны?