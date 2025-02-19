У нарвского ЗАГСа выстраиваются огромные очереди. Кому и для чего туда нужно идти?

Кому и для чего нужно идти в ЗАГС

Несмотря на позитивный настрой юристов, среди нарвитян стали распространяться слухи, что тем, кто родился в России, необходимо прийти в нарвский ЗАГС до 19 марта и зарегистрировать свое свидетельство о рождении, иначе потом это нужно будет делать платно. С подобным вопросом в „Нарвскую газету“ обратилась и пенсионерка Зоя Ивановна. Чтобы разобраться, журналист „НГ“ попросила разъяснить ситуацию главного специалиста ЗАГСа Карин Мартсепп. Оказалось, что некоторые документы, полученные в России, действительно необходимо внести в регистр народонаселения Эстонии.

„Российское свидетельство о рождении нужно предоставить в ЗАГС для доказательства родства между родителями, детьми, сестрами и братьями, а также если человек холостой и в регистре народонаселения отсутствует семейное положение. Документ о заключении или расторжении брака нужно предоставить, если этих данных нет в регистре народонаселения. А свидетельство о смерти родственника необходимо, если человек числится в регистре народонаселения Эстонии или в Эстонии проживает его супруг“, – объяснила „НГ“ Карин Мартсеп. Специалист добавила, что семейные документы (свидетельства о рождении, заключении/расторжении брака и смерти), полученные в России, нужно предоставить в ЗАГС, только чтобы подтвердить родство или семейное положение, а не для того чтобы подтвердить свою регистрацию в Эстонии.