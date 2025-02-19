У нарвского ЗАГСа выстраиваются огромные очереди. Кому и для чего туда нужно идти?
Буквально через месяц, а именно с 19 марта, договор между Эстонией и Россией о правовой помощи прекратит действовать. Это повлечет за собой новую легализацию документов и дополнительные траты. Gazeta.ee рассказывает, кому желательно успеть внести свои данные в регистр народонаселения и какие действия с документами нужно будет предпринимать после окончания договора.
Кому и для чего нужно идти в ЗАГС
Несмотря на позитивный настрой юристов, среди нарвитян стали распространяться слухи, что тем, кто родился в России, необходимо прийти в нарвский ЗАГС до 19 марта и зарегистрировать свое свидетельство о рождении, иначе потом это нужно будет делать платно. С подобным вопросом в „Нарвскую газету“ обратилась и пенсионерка Зоя Ивановна. Чтобы разобраться, журналист „НГ“ попросила разъяснить ситуацию главного специалиста ЗАГСа Карин Мартсепп. Оказалось, что некоторые документы, полученные в России, действительно необходимо внести в регистр народонаселения Эстонии.
„Российское свидетельство о рождении нужно предоставить в ЗАГС для доказательства родства между родителями, детьми, сестрами и братьями, а также если человек холостой и в регистре народонаселения отсутствует семейное положение. Документ о заключении или расторжении брака нужно предоставить, если этих данных нет в регистре народонаселения. А свидетельство о смерти родственника необходимо, если человек числится в регистре народонаселения Эстонии или в Эстонии проживает его супруг“, – объяснила „НГ“ Карин Мартсеп. Специалист добавила, что семейные документы (свидетельства о рождении, заключении/расторжении брака и смерти), полученные в России, нужно предоставить в ЗАГС, только чтобы подтвердить родство или семейное положение, а не для того чтобы подтвердить свою регистрацию в Эстонии.
Документы об образовании предоставлять в ЗАГС не нужно. Внесение данных в регистр народонаселения бесплатно. Но если информация уже имеется на портале eesti.ee, подавать ее повторно надобности нет, поэтому стоит сначала зайти на сайт и проверить. Почему желательно успеть до 19 марта? Потому что потом российские документы необходимо будет заверять апостилем. Заверенные документы также бесплатно можно будет предоставить в ЗАГС и после 19 марта. Помимо семейных документов, в регистр народонаселения заносятся загранпаспорта РФ. У кого-то они там уже есть, а тем, у кого нет, их заносят, чтобы было видно, что у человека все в порядке с действующими документами. Но с этим можно не спешить, так как паспорт апостилем заверять не нужно, а соответственно его можно предоставить в любое время, не ориентируясь на дату прекращения договора о правовой помощи.
Апостиль: где получить и сколько стоит
Эстония и Россия являются участниками Гаагской конвенции 1961 года, которая отменила для своих участников сложную легализацию иностранных документов. Но тем не менее, легализация совсем не отменена, то есть государства-участники конвенции принимают на своей территории официальные документы других государств-участников, заверенные специальным штампом (апостилем). И если до сих пор в Эстонии официальные документы, выданные на территории РФ, принимались без апостиля, то с 19 марта их нужно будет заверять апостилем.Апостиль – это свидетельство установленной формы, которое подтверждает подлинность подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, а также подлинности печати или штампа, которым был скреплен документ. Попросту говоря, апостиль подтверждает, что данный документ действительно подписал такой-то нотариус, он действительно является нотариусом и на документе стоит его печать. Апостиль делается в стране, где оформляется оригинальный документ. То есть если в Эстонии необходимо представить документ, полученный в России, то и апостиль оформляется в России. Если в России необходимо представить эстонский документ, то сначала необходимо поставить апостиль в Эстонии.
Как рассказала журналисту „НГ“ нотариус Нарвы Оксана Бауэр-Карле, каждое государство само решает, какие органы правомочны заверять документы апостилем. В Эстонии, например, эта обязанность возложена на нотариусов. Услуга во всех нотариальных бюро стоит одинаково – 22,35 евро + налог с оборота 22%.“Следует отметить, что и в период действия договора о правовой помощи ко мне довольно часто обращались граждане с просьбой заверить апостилем выданные в ЭР документы, утверждая, что этого требуют чиновники РФ. То есть невзирая на наличие договора официальные органы РФ требовали легализации эстонских документов. В Эстонии, насколько я знаю, таких проблем у граждан не возникало. Но теперь перед обращением в официальные органы ЭР им следует легализовать в России выданные там документы, например, нотариальные доверенности, завещания, документы, касающиеся гражданского состояния, судебные решения, документы об образовании и прочие“, – сказала журналисту „НГ“ Оксана Бауэр-Карле.
На сайте посольства Эстонии в Москве говорится, что без апостиля на территории РФ с 19 марта можно будет использовать справки, выданные посольством Эстонии, в том числе справки об актах гражданского состояния (рождение, брак, развод, смерть, перемена имени) и выписки из регистра народонаселения.
Взыскать долги и разделить имущество станет проще
По мнению Александра Пехаленко, прекращение договора о правовой помощи имеет и положительные стороны. Так, квартирные товарищества смогут, наконец, взыскивать долги по коммунальным платежам с российских собственников в эстонских судах.
„Договор обязывал обращаться в суд по месту жительства должников в России. При этом российский суд должен был применять эстонское право, что делало процесс трудоемким и недешевым. А чтобы решение российского суда можно было принудительно исполнить в Эстонии, его следовало дополнительно признать (хотя и по упрощенной процедуре) в эстонском суде. То же самое касалось и семейных споров, например, раздела брачного имущества, если один из супругов переехал жить в Россию“, – пояснил „НГ“ Александр Пехаленко.
А Оксана Бауэр-Карле отметила, что некоторые изменения коснутся и вопросов, связанных с применением законодательства. Например, при оформлении наследства после смерти родственника или при заключении брака официальные органы ЭР также будут руководствоваться международными конвенциями, постановлениями органов ЕС и своим внутригосударственным законодательством.
Если ранее к наследованию недвижимого имущества применялось законодательство страны (Эстония или Россия), на территории которой оно находилось, велось наследственное дело также на территории этой страны, то с 19 марта будет действовать общее правило, установленное Европарламентом и Европейским советом: наследственное дело ведется на территории того государства, где было последнее местожительство наследодателя.Также достаточно большая часть договора о правовой помощи была посвящена сотрудничеству стран в уголовных делах, но эта сфера обычных граждан, как правило, не касается.