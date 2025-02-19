19.02.2025, 18:40
Оппозиционный политик: не могу попасть домой, перед дверью Трамп! Бросят ли США страны Балтии на произвол судьбы?
Не бойтесь „страшного Трампа“ – бойтесь слишком мягкой Европы!
ФОТО: Erakogu
В первую очередь каждый должен отвечать за свою безопасность сам, а уже во вторую – полагаться на союзников в рамках договора НАТО, считает Герри Коннов, предприниматель и член правления партии Isamaa.
Помните детскую игру, где одного из игроков звали домой, а он отвечал: „Не могу попасть домой, перед дверью волк“? Наблюдая за тем, что сейчас происходит в мире, я вижу, что между странами разыгрывается подобная игра: „Не могу попасть домой, перед дверью Трамп!“
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