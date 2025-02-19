Мнение
19.02.2025, 18:40

Оппозиционный политик: не могу попасть домой, перед дверью Трамп! Бросят ли США страны Балтии на произвол судьбы?

 
Не бойтесь „страшного Трампа“ – бойтесь слишком мягкой Европы!
Gerry Konnov
предприниматель, член правления партии Isamaa
Герри Коннов
Герри Коннов
ФОТО: Erakogu

В первую очередь каждый должен отвечать за свою безопасность сам, а уже во вторую – полагаться на союзников в рамках договора НАТО, считает Герри Коннов, предприниматель и член правления партии Isamaa.

Помните детскую игру, где одного из игроков звали домой, а он отвечал: „Не могу попасть домой, перед дверью волк“? Наблюдая за тем, что сейчас происходит в мире, я вижу, что между странами разыгрывается подобная игра: „Не могу попасть домой, перед дверью Трамп!“

Дональд Трамп приведен к присяге, Соединенные Штаты Америки получили своего 47-го президента. После победы на выборах Трамп начал делать заявления о взятии под контроль Панамского канала, покупке Гренландии, приглашении Канады к объединению с США, завершении войны между Россией и Украиной, а также о возможном выходе из НАТО. Мир охватила паника, а в наших СМИ раздался отчаянный крик: теперь конец света, мир будет переделен, нас продадут, все пропало.

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