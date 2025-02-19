Оппозиционный политик: не могу попасть домой, перед дверью Трамп! Бросят ли США страны Балтии на произвол судьбы?

Помните детскую игру, где одного из игроков звали домой, а он отвечал: „Не могу попасть домой, перед дверью волк“? Наблюдая за тем, что сейчас происходит в мире, я вижу, что между странами разыгрывается подобная игра: „Не могу попасть домой, перед дверью Трамп!“

Дональд Трамп приведен к присяге, Соединенные Штаты Америки получили своего 47-го президента. После победы на выборах Трамп начал делать заявления о взятии под контроль Панамского канала, покупке Гренландии, приглашении Канады к объединению с США, завершении войны между Россией и Украиной, а также о возможном выходе из НАТО. Мир охватила паника, а в наших СМИ раздался отчаянный крик: теперь конец света, мир будет переделен, нас продадут, все пропало.