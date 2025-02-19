ВИДЕО | Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог прибыл в Киев

Спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог утром в среду, 19 февраля, прибыл с официальным визитом Киев. В числе прочих, на вокзале его встретила посол США в Украине Бриджит Бринк. В своем комментарии журналистам телеканала „Суспільне“ Келлог сказал, что его визит в украинскую столицу „это шанс провести хорошие потенциальные переговоры“.

Спецпосланник повторил многократно произнесенные ранее Дональдом Трампом слова, что „война не началась бы, если бы Трамп был тогда президентом“. „Он понимает, что люди страдают, понимает, какие разрушения. И мы хотим, чтобы это завершилось“, - добавил Келлог. Это первый визит спецпосланника Келлога в Украину. Как сообщалось ранее, он планировал приехать в Киев еще в начале января, еще до инаугурации Трампа, однако его визит перенесли на неопределенный срок.

„Мы будем слушать. Мы готовы предоставить необходимое. Мы понимаем необходимость гарантий безопасности. Часть моей миссии - слушать. Потом я вернусь в США, поговорю с президентом Трампом. Чтобы быть уверенными, что мы все правильно понимаем“, - описал Кит Келлог украинским журналистам цель своего визита в Киев.

Встречи Келлога в Европе

До своей поездки в Киев Кит Келлог находился в Европе с 14 февраля. За прошедшие два дня он провел в Брюсселе встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Совета Евросоюза Антониу Коштой. 18 февраля Кит Келлог прибыл в Польшу на встречу с президентом страны Анджеем Дудой. По словам представителей польского президента, именно американцы были заинтересованы во встрече с представителями польских властей.

В Украине Келлог намерен провести два дня. По словам президента Украины Владимира Зеленского, у спецпредставителя президента США будет встреча с ним и с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским.

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