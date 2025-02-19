ВИДЕО | Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог прибыл в Киев
Комментируя журналистам свой визит в столицу Украины, Кит Келлог сказал, что „это шанс провести хорошие потенциальные переговоры“. Это первый визит спецпосланника президента США в Украину, сообщает DW.
Спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог утром в среду, 19 февраля, прибыл с официальным визитом Киев. В числе прочих, на вокзале его встретила посол США в Украине Бриджит Бринк. В своем комментарии журналистам телеканала „Суспільне“ Келлог сказал, что его визит в украинскую столицу „это шанс провести хорошие потенциальные переговоры“.
Спецпосланник повторил многократно произнесенные ранее Дональдом Трампом слова, что „война не началась бы, если бы Трамп был тогда президентом“. „Он понимает, что люди страдают, понимает, какие разрушения. И мы хотим, чтобы это завершилось“, - добавил Келлог. Это первый визит спецпосланника Келлога в Украину. Как сообщалось ранее, он планировал приехать в Киев еще в начале января, еще до инаугурации Трампа, однако его визит перенесли на неопределенный срок.
„Мы будем слушать. Мы готовы предоставить необходимое. Мы понимаем необходимость гарантий безопасности. Часть моей миссии - слушать. Потом я вернусь в США, поговорю с президентом Трампом. Чтобы быть уверенными, что мы все правильно понимаем“, - описал Кит Келлог украинским журналистам цель своего визита в Киев.
Встречи Келлога в Европе
До своей поездки в Киев Кит Келлог находился в Европе с 14 февраля. За прошедшие два дня он провел в Брюсселе встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Совета Евросоюза Антониу Коштой. 18 февраля Кит Келлог прибыл в Польшу на встречу с президентом страны Анджеем Дудой. По словам представителей польского президента, именно американцы были заинтересованы во встрече с представителями польских властей.
В Украине Келлог намерен провести два дня. По словам президента Украины Владимира Зеленского, у спецпредставителя президента США будет встреча с ним и с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским.
Келлог: Нужно разрушить альянс России, Китая, Ирана и КНДР
Спецпредставитель Дональда Трампа в ходе панельной дискуссии на международной Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) 15 февраля он заявил, что РФ придется пойти на уступки для прекращения войны в Украине. По словам Келлога, эти уступки могут касаться территорий, а могут заключаться в „отказе от применения силы“.
Келлог также признал, что президент РФ Владимир Путин „не собирается сокращать свои вооруженные силы“, однако в Вашингтоне надеются „принудить“ его к действиям, которые ему „неприятны“. В том числе США могут добиться этого, разрушив сложившиеся в последние годы альянсы РФ с Ираном, Северной Кореей и Китаем, считает спецпредставитель.
Келлог представлял Трампу тактику переговоров по Украине
После вступления в должность президента США Трамп поручил отставному генералу Келлогу добиться завершения войны РФ против Украины. На MSC он заявил, что Вашингтон не видит представителей Европы как непосредственных участников переговоров о завершении войны РФ в Украине. Однако при этом представитель Трампа заверил, что европейские интересы будут учтены. Он также отметил, что „нужно обеспечить суверенитет Украины“, и „европейский альянс будет играть в этом решающую роль“.
16 февраля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что Келлог в Мюнхене представил союзникам Вашингтона проект тактики для переговоров о завершении войны в Украине. Министр иностранных дел Польши назвал представленную переговорную тактику „неортодоксальной“, однако „внушающей некоторые надежды“, не приведя какие-либо подробности.Накануне Дональд Трамп высказался за проведение президентских выборов в Украине, комментируя в своей резиденции Мар-о-Лаго результаты переговоров делегаций США и РФ в Саудовской Аравии.