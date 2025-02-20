Департамент транспорта: в 2024 году ситуация на дорогах значительно ухудшилась(5)
„В 2024 году произошло 1914 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в которых было ранено 2156 человек и погибло 69 человек“, сообщает Департамент транспорта.
Чаще всего дорожно-транспортные происшествия происходили с участием водителей легковых автомобилей и велосипедистов, с участием которых произошло на 150 несчастных случаев с пострадавшими больше, чем в 2023 году. Также увеличилось количество ДТП с участием водителей мототранспортных средств — их было на 109 случаев больше, чем в прошлом году.
„Ситуация с безопасностью дорожного движения требует серьезного вмешательства, поскольку в 2024 году количество погибших на дорогах на один миллион человек увеличилось только в Эстонии среди всех скандинавских стран, в то время как во всех соседних странах оно снизилось“, — сказал министр инфраструктуры Владимир Свет. „Очевидно, что прежние меры больше не приводят к результату, и мы должны подумать о том, как изменить это к лучшему.“
„В среднем в прошлом году происходило пять дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в день, в которых в среднем было шесть пострадавших. Все еще основными факторами риска остаются неправильная скорость и опьянение, что означает, что наша культура дорожного движения может улучшиться только в том случае, если каждый из нас примет в этом участие“, — сказал директор Департамента транспорта Приит Саук. „В прошлом году было всего 12 дней, когда не произошло ни одного ДТП с пострадавшими. Это слишком мало, и мы должны найти те средства, которые реально повлияют на нарушителей.“
„Создание безопасной среды — это не задача нескольких человек или заинтересованных групп, безопасная окружающая среда начинается с каждого из нас, независимо от того, едем ли мы на автомобиле, ходим ли по улице, переходим ли мы дорогу или перевозим пассажиров. Хотя в прошлом году ситуация с безопасностью на дорогах была довольно темной, мы знаем из предыдущих лет, что при совместных усилиях возможно улучшить ситуацию“, — сказал полковник полиции и пограничной службы Эстонии Сирле Лойго.
В марте, мае, августе, октябре и ноябре 2024 года было зарегистрировано самое высокое количество дорожно-транспортных происшествий за последние десять лет — всего 905 аварий. Самыми трагичными месяцами были июнь, июль, сентябрь и декабрь, когда погибли в сумме 34 человека. Больше всего ДТП произошло в Харьюском уезде — 1022.
Аварии с участием одного транспортного средства остаются основным видом ДТП с 2020 года. В 2024 году такие происшествия составили 43% всех аварий с пострадавшими. Увеличение числа таких инцидентов было в основном связано с ростом числа ДТП с участием водителей легких транспортных средств и велосипедистов — на 28%.
Основные причины смертельных случаев остаются прежними, как и в предыдущие годы: скорость, опьянение, отвлеченные действия и неиспользование средств безопасности.
В 2024 году было проведено 1 156 500 проверок на алкогольное опьянение, что почти на 20% больше, чем в предыдущем году. Было зарегистрировано почти 6400 случаев превышения допустимого уровня алкоголя или вождения в нетрезвом виде, что на 100 случаев больше, чем в прошлом году. Из тех, кто пострадал в ДТП на легких транспортных средствах, каждый третий был под воздействием алкоголя. Из пострадавших велосипедистов 15% были пьяны. Алкоголь также стал причиной 17 ДТП с участием пешеходов. В авариях с участием нетрезвых водителей автомобилей пострадал 121 человек, еще 18 человек погибли.
В 2024 году было зарегистрировано более 89 000 правонарушений в сфере дорожного движения и чуть более 2700 преступлений. В ходе автоматического контроля было зафиксировано почти 321 000 нарушений. По сравнению с 2023 годом увеличилось количество как правонарушений, так и преступлений.
Нарушений требований по использованию средств безопасности было зафиксировано более 3900, что на 35% больше по сравнению с предыдущим годом. Нарушение требований по использованию детских удерживающих устройств также демонстрирует негативную тенденцию: в 2024 году было зарегистрировано 360 таких случаев, что на 47% больше, чем в 2023 году.
В 2024 году в Эстонии произошло 11 аварий на морских и внутренних водах, было зафиксировано шесть опасных инцидентов. Смертельных происшествий не было, два человека получили травмы.
В авиации было зарегистрировано более 2500 инцидентов, из которых 4 были серьезными. По сравнению с 2023 годом количество отчетов увеличилось почти на 20%. Это связано с ростом воздушного движения и улучшением культуры отчетности. Смертельных или серьезных авиационных происшествий не произошло. Тенденция по безопасности воздушного движения, выраженная в отношении числа авиационных происшествий и серьезных инцидентов к общему количеству, показывает небольшое улучшение.
Департамент транспорта в прошлом году улучшил безопасность на 14 аварийных участках, инвестировав в это 1,8 миллиона евро. По сравнению с предыдущими годами финансирование в аварийные участки значительно снизилось, в основном из-за общего сокращения инвестиций в дорожное хозяйство.“