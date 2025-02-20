Департамент транспорта: в 2024 году ситуация на дорогах значительно ухудшилась

Чаще всего дорожно-транспортные происшествия происходили с участием водителей легковых автомобилей и велосипедистов, с участием которых произошло на 150 несчастных случаев с пострадавшими больше, чем в 2023 году. Также увеличилось количество ДТП с участием водителей мототранспортных средств — их было на 109 случаев больше, чем в прошлом году.

„Ситуация с безопасностью дорожного движения требует серьезного вмешательства, поскольку в 2024 году количество погибших на дорогах на один миллион человек увеличилось только в Эстонии среди всех скандинавских стран, в то время как во всех соседних странах оно снизилось“, — сказал министр инфраструктуры Владимир Свет. „Очевидно, что прежние меры больше не приводят к результату, и мы должны подумать о том, как изменить это к лучшему.“

„В среднем в прошлом году происходило пять дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в день, в которых в среднем было шесть пострадавших. Все еще основными факторами риска остаются неправильная скорость и опьянение, что означает, что наша культура дорожного движения может улучшиться только в том случае, если каждый из нас примет в этом участие“, — сказал директор Департамента транспорта Приит Саук. „В прошлом году было всего 12 дней, когда не произошло ни одного ДТП с пострадавшими. Это слишком мало, и мы должны найти те средства, которые реально повлияют на нарушителей.“

„Создание безопасной среды — это не задача нескольких человек или заинтересованных групп, безопасная окружающая среда начинается с каждого из нас, независимо от того, едем ли мы на автомобиле, ходим ли по улице, переходим ли мы дорогу или перевозим пассажиров. Хотя в прошлом году ситуация с безопасностью на дорогах была довольно темной, мы знаем из предыдущих лет, что при совместных усилиях возможно улучшить ситуацию“, — сказал полковник полиции и пограничной службы Эстонии Сирле Лойго.