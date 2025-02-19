Испытание на прочность: что ждет отечественных предпринимателей в этом году?

„Предприниматели практически единодушны в том, что главными проблемами этого года являются продолжающееся давление на заработную плату, сопутствующая инфляция и рост цен на производственные ресурсы. Рентабельность значительно снизилась, но люди прилагают усилия, чтобы сохранить хороших сотрудников“, – говорит Марьян Савченко, описывая оценку предпринимателями своего бизнеса и эстонской экономики в целом.

По словам Савченко, как иностранные, так и отечественные предприятия сталкиваются с жёсткой конкуренцией и вынуждены бороться за каждого клиента, в том числе и на внутреннем рынке с падающей покупательной способностью.

„Если говорить о внутреннем потреблении, то с нового года доходы значительной части наёмных работников сократятся на два процентных пункта, а цены продолжат расти. Если летом будет повышен НСО, то в карманах людей останется ещё меньше денег, и многие семьи неизбежно перейдут в режим экономии“, – говорит глава подразделения корпоративных банковских услуг Luminor. „Единственным выходом из этой ситуации является возобновление роста экономики“.

В воздухе витают признаки улучшения

Хотя последние два года были сложными для предпринимателей, Савченко говорит, что ожидается улучшение ситуации практически во всех отраслях, а в конце года наметился и подъем в области финансирования. Несмотря на слабое пока чувство уверенности, выросли ожидания, что ближайшее будущее принесёт облегчение.

„Многие экспортёры отмечают возвращение клиентов, которые в последнее время вели себя тихо, в том числе в Скандинавии, где бизнес также набирает обороты, поэтому активность предприятий в декабре была очень высокой“, – говорит Марьян Савченко. „За исключением нескольких секторов, таких как продажа автомобилей (где после бума конца года царит затишье), в начале года активность возобновилась, и настроения движутся в позитивном направлении“.