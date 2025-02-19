Испытание на прочность: что ждет отечественных предпринимателей в этом году?
Эстонские предприниматели, которые и без того уже давно страдают от экономической стагнации, в этом и следующем году столкнутся с повышением налогов, что ещё больше усугубит их финансовое положение. Тем не менее, по словам главы подразделения корпоративных банковских услуг Luminor Марьяна Савченко, общее настроение среди предпринимателей осторожно позитивное. Они верят, что выйдут из кризиса, в том числе возлагая надежды на решения в области искусственного интеллекта.
„Предприниматели практически единодушны в том, что главными проблемами этого года являются продолжающееся давление на заработную плату, сопутствующая инфляция и рост цен на производственные ресурсы. Рентабельность значительно снизилась, но люди прилагают усилия, чтобы сохранить хороших сотрудников“, – говорит Марьян Савченко, описывая оценку предпринимателями своего бизнеса и эстонской экономики в целом.
По словам Савченко, как иностранные, так и отечественные предприятия сталкиваются с жёсткой конкуренцией и вынуждены бороться за каждого клиента, в том числе и на внутреннем рынке с падающей покупательной способностью.
„Если говорить о внутреннем потреблении, то с нового года доходы значительной части наёмных работников сократятся на два процентных пункта, а цены продолжат расти. Если летом будет повышен НСО, то в карманах людей останется ещё меньше денег, и многие семьи неизбежно перейдут в режим экономии“, – говорит глава подразделения корпоративных банковских услуг Luminor. „Единственным выходом из этой ситуации является возобновление роста экономики“.
В воздухе витают признаки улучшения
Хотя последние два года были сложными для предпринимателей, Савченко говорит, что ожидается улучшение ситуации практически во всех отраслях, а в конце года наметился и подъем в области финансирования. Несмотря на слабое пока чувство уверенности, выросли ожидания, что ближайшее будущее принесёт облегчение.
„Многие экспортёры отмечают возвращение клиентов, которые в последнее время вели себя тихо, в том числе в Скандинавии, где бизнес также набирает обороты, поэтому активность предприятий в декабре была очень высокой“, – говорит Марьян Савченко. „За исключением нескольких секторов, таких как продажа автомобилей (где после бума конца года царит затишье), в начале года активность возобновилась, и настроения движутся в позитивном направлении“.
Савченко также отмечает в качестве положительной тенденции тот факт, что всё больше экспортирующих эстонских компаний переходят от производства компонентов или полуфабрикатов к производству конечной продукции, в том числе инвестируя в повышение эффективности, цифровизацию и автоматизацию.
„Когда люди спрашивают, как мы можем конкурировать по объёму или цене с Китаем или некоторыми другими азиатскими странами, ответ заключается в качестве. Мы можем предложить требовательным зарубежным рынкам, таким как Канада и США, высококачественный продукт, который ценится и за который они готовы платить более высокую цену“, – отметил он.
Марьян Савченко отметил, что многие компании также ожидают экономии ресурсов или повышения эффективности, которые могут быть достигнуты с помощью различных решений на основе искусственного интеллекта.
„Сегодня почти все компании уже приобрели платную версию того или иного ИИ-решения и ищут способы воспользоваться преимуществами, которые может дать ИИ. В настоящее время многие компании, как в Эстонии, так и в других странах, пока только изучают возможности монетизации искусственного интеллекта, но он уже сейчас позволяет экономить ресурсы при обработке текстов и изображений, а также при анализе данных“, – добавил глава подразделения корпоративных банковских услуг Luminor.