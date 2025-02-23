Неприятный сюрприз от страховой ждал жительницу Эстонии: рейс отменили, а гостиницу не компенсируют. Что делать?(10)
Из-за массовых отмен рейсов Ryanair, AirBaltic и других авиакомпаний многие путешественники столкнулись с проблемой возврата денег за жилье. Что делать, если у вас невозвратная бронь или изменились даты поездки? Екатерина Пиунова, опытный путешественник, создатель популярной группы в Facebook „Эсто Туристо — Клуб путешественников из Эстонии“, на собственном опыте выяснила, что вернуть деньги в таких случаях может быть сложнее, чем кажется. Подробности — у RusDelfi.
„Отказ покрывать расходы на ночлег стал неожиданностью“
Опытный путешественник поделилась своей историей по поводу страховки от Swedbank.
„Несколько недель назад мне пришло очередное „письмо счастья“ об отмене, на этот раз у авиакомпании Pegasus, — рассказывает Екатерина. — У меня был куплен единый билет Таллинн-Хургада с пересадкой в Анталье, и вот сегмент Анталья-Хургада как раз и был отменен. Альтернативных прямых рейсов из Антальи в Хургаду у Pegasus в тот же день нет, поэтому мне приходится отменить весь билет целиком и перебронировать вылет на день раньше. Бывает, новые билеты стоили на двоих на 170 евро дороже, но это должна покрыть (и покрыла в размере 150 евро) страховка“.
Но по словам опытной путешественницы, полной неожиданностью для нее стал отказ Swedbank покрывать вынужденные расходы на ночлег, которые возникли из-за отмены рейса.