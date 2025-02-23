Неприятный сюрприз от страховой ждал жительницу Эстонии: рейс отменили, а гостиницу не компенсируют. Что делать?

„Отказ покрывать расходы на ночлег стал неожиданностью“

„Несколько недель назад мне пришло очередное „письмо счастья“ об отмене, на этот раз у авиакомпании Pegasus, — рассказывает Екатерина. — У меня был куплен единый билет Таллинн-Хургада с пересадкой в Анталье, и вот сегмент Анталья-Хургада как раз и был отменен. Альтернативных прямых рейсов из Антальи в Хургаду у Pegasus в тот же день нет, поэтому мне приходится отменить весь билет целиком и перебронировать вылет на день раньше. Бывает, новые билеты стоили на двоих на 170 евро дороже, но это должна покрыть (и покрыла в размере 150 евро) страховка“.