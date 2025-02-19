Госконтроль: создание Департамента транспорта позволило добиться некоторой экономии, но офисные площади следует сократить еще больше
Несмотря на то, что слияние различных ведомств транспортной сферы в Департамент транспорта в 2021 году принесло некоторую экономию, департамент имеет возможность для дальнейшего сокращения объема офисных площадей. Сложно оценить, привело ли создание Департамента транспорта к повышению качества публичных услуг, поскольку нет данных для сравнения. Аудит показал, что ни сам департамент, ни Министерство климата, в ведомстве которого он находится, не проявляют интереса к урокам процесса учреждения и результатам работы нового департамента, а управление в сфере транспорта и мобильности остается разобщенным.
„В результате слияния Департамента шоссейных дорог, Департамента водных путей и Летного департамента действительно сократилось количество транспортных средств, зданий, численность опорного персонала и руководителей, что и являлось целью“, – сказала главный контролер Госконтроля Инес Метсалу-Нурминен. „К сожалению, не существует количественных и временных ориентиров для целей в части оптимизации офисных площадей, количества транспортных средств или расходов на их управление – какая и к какому сроку должна быть достигнута экономия“.
Госконтроль считает, что офисные помещения Департамента транспорта можно было бы использовать более эффективно, и на данный момент кажется, что департамент имеет возможность сократить офисные площади. Следует учитывать, что доля электронных услуг увеличилась, а количество посещений офисов имеет устойчивую тенденцию к снижению. Хотя с момента создания Департамента транспорта количество офисных зданий сократилось на три, с 26-ти до 23-х, аудит показал, что эффективность использования офисных помещений требует дополнительного анализа.
Ожидалось, что экономия расходов на рабочую силу за счет сокращения опорного персонала покроет предполагаемые издержки по объединению департаментов на 1,4 млн евро, однако в условиях роста зарплат и под влиянием новых задач, которые появились у департамента за это время, эти ожидания оказались слишком оптимистичными. По состоянию на 2023 год удалось сэкономить лишь около 167 000 евро. Вряд ли достигнутую экономию можно существенно увеличить в условиях роста цен и зарплат. В настоящий момент нельзя сказать, что движение к цели не шло запланированными темпами, поскольку при создании Департамента транспорта не были установлены сроки достижения экономии за счет сокращения опорного персонала.
Хотя при создании Департамента транспорта было заявлено, что целью является предоставление более качественных публичных услуг, включая выдачу различных водительских прав и разрешений на деятельность, согласований и свидетельств, остается неясным, как можно оценить изменение качества задним числом, поскольку департамент до сих пор не провел последовательную оценку показателей качества по всем услугам. Также не существует базовых уровней, на основании которых можно было бы измерить изменения в качестве услуг до и после слияния департаментов. В 2021 году данные об отзывах клиентов отсутствовали в части большинства услуг, а в 2022 и 2023 годах – в части почти половины услуг. Хотя удовлетворенность оказанными услугами в 2023 году выросла по сравнению с 2022 годом по 24 услугам и снизилась по 8 услугам, неизвестно, улучшилось ли качество услуг, предоставляемых Департаментом транспорта, по сравнению с 2020 годом, поскольку Департамент транспорта не сравнивал эти результаты с теми же показателями объединенных департаментов в 2020 году.
Ни Министерство климата, отвечающее за данную сферу деятельности, ни сам Департамент транспорта не проявили никакого интереса к тому, чтобы разъяснить преимущества образования нового департамента. Хотя при создании Департамента транспорта предполагалось создать ведомство, которое будет централизованно решать все вопросы, связанные с темами мобильности, на практике произошло обратное, и разобщенность местами усилилась. Например, в то время как ответственность за транспортную инфраструктуру и международные перевозки лежит на Министерстве климата, планирование и реализация внутригосударственной политики в сфере общественного транспорта с 1 июля 2023 года перешли к Министерству регионального развития и сельского хозяйства.
Создание Департамента транспорта также должно было привести к единому управлению бюджетом с целью обеспечения большей гибкости в финансировании инновационных решений и установлении приоритетов на уровне департамента для обеспечения развития сектора в целом, но в настоящее время объединенные учреждения, скорее, помогают оказывать услуги в сфере мореходства и авиации, которые ранее финансировались недостаточно.
Должности, необходимые для оказания публичных услуг, были заполнены специалистами, и компетентность служащих в целом сохранилась. Однако по-прежнему остается проблемой нехватка специалистов в области авиации, о которой было известно еще до слияния департаментов, но теперь это привело к тому, что в начале 2023 года Европейская комиссия на основании аудитов Европейского агентства безопасности полетов возбудило в отношении Эстонии производство по нарушениям. В рамках этого процесса Департамент транспорта представил Европейскому агентству безопасности полетов план набора специалистов до 2028 года, однако Департамент транспорта считает, что выполнение этого плана при нынешних принципах финансирования не представляется возможным.
Госконтроль рекомендует генеральному директору Департамента транспорта проанализировать вопрос использования офисных зданий. На основании этого анализа министру, ответственному за сферу деятельности, должно быть представлено предложение о сокращении офисных площадей департамента с учетом лучшей практики в стране с точки зрения оптимального использования площадей.
Кроме того, Госконтроль рекомендует принять к использованию показатели качества, характеризующие каждую конкретную услугу.
Генеральный директор согласился с рекомендацией Госконтроля по оптимизации зданий с целью экономии расходов на управление недвижимостью, и Департамент транспорта планирует представить министру инфраструктуры предложение по оптимизации зданий не позднее августа 2025 года. Для более точной оценки качества публичных услуг Департамент транспорта с 2024 года, определил показатели, которые в дополнение к количеству каждой из предоставленных услуг и показателям удовлетворенности клиентов четко характеризуют комплекты услуг.
Полный текст отчета (на эстонском языке) можно найти здесь.