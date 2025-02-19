Госконтроль: создание Департамента транспорта позволило добиться некоторой экономии, но офисные площади следует сократить еще больше

„В результате слияния Департамента шоссейных дорог, Департамента водных путей и Летного департамента действительно сократилось количество транспортных средств, зданий, численность опорного персонала и руководителей, что и являлось целью“, – сказала главный контролер Госконтроля Инес Метсалу-Нурминен. „К сожалению, не существует количественных и временных ориентиров для целей в части оптимизации офисных площадей, количества транспортных средств или расходов на их управление – какая и к какому сроку должна быть достигнута экономия“.

Госконтроль считает, что офисные помещения Департамента транспорта можно было бы использовать более эффективно, и на данный момент кажется, что департамент имеет возможность сократить офисные площади. Следует учитывать, что доля электронных услуг увеличилась, а количество посещений офисов имеет устойчивую тенденцию к снижению. Хотя с момента создания Департамента транспорта количество офисных зданий сократилось на три, с 26-ти до 23-х, аудит показал, что эффективность использования офисных помещений требует дополнительного анализа.

Ожидалось, что экономия расходов на рабочую силу за счет сокращения опорного персонала покроет предполагаемые издержки по объединению департаментов на 1,4 млн евро, однако в условиях роста зарплат и под влиянием новых задач, которые появились у департамента за это время, эти ожидания оказались слишком оптимистичными. По состоянию на 2023 год удалось сэкономить лишь около 167 000 евро. Вряд ли достигнутую экономию можно существенно увеличить в условиях роста цен и зарплат. В настоящий момент нельзя сказать, что движение к цели не шло запланированными темпами, поскольку при создании Департамента транспорта не были установлены сроки достижения экономии за счет сокращения опорного персонала.