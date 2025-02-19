Правда ли, что автор книг про Нарнию написал пророческий текст о карантине?

Отрывок, по утверждениям, был написан в 1940-е годы и опубликован в книге „Советы Баламута“.“Молодой человек дьяволу:— Как вы успели послать столько душ в ад?Дьявол:— Через страх!Молодой человек:— И чего они боялись? Войны? Голода?Дьявол:— Нет… Болезнь!Молодой человек:— Они не заболели? Разве они не умирали? Разве не было лекарства?Дьявол:— Заболели. Они умерли. Было лекарство…Молодой человек:— Я не понимаю…Дьявол:— Случайно посчитали, что единственное, что нужно хранить любой ценой, — это жизнь!!! Они перестали обниматься… Они перестали приветствовать друг друга!!! Они оставили все человеческие контакты… Они оставили всё, что было человеком! Они остались без денег. Они потеряли работу. Но они предпочли бояться за свою жизнь, даже если у них не было хлеба, чтобы есть. Они верили услышанному, читали газеты и слепо верили, что читают. Они отказались от свободы. Они больше никогда не выходили из дома, они никуда не ходили. Больше никогда не навещали друзей и родных. Весь мир превратился в огромную тюрьму с осуждёнными-добровольцами. Они всё приняли!!! Всё это, чтобы пережить ещё один жалкий день…. Они не жили, они умирали каждый день! Забрать их жалкую душу было слишком легко…“