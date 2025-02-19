Правда ли, что автор книг про Нарнию написал пророческий текст о карантине?
В социальных сетях и на форумах распространяется отрывок якобы из повести Клайва Стейплза Льюиса под названием „Советы старого дьявола“. В нём в форме притчи рассказывается, что дьявол смог легко завладеть душами людей, которые из-за страха заболеть лишились всех социальных связей. Мы решили проверить, писал ли автор „Хроник Нарнии“ такой текст.
Отрывок, по утверждениям, был написан в 1940-е годы и опубликован в книге „Советы Баламута“.“Молодой человек дьяволу:— Как вы успели послать столько душ в ад?Дьявол:— Через страх!Молодой человек:— И чего они боялись? Войны? Голода?Дьявол:— Нет… Болезнь!Молодой человек:— Они не заболели? Разве они не умирали? Разве не было лекарства?Дьявол:— Заболели. Они умерли. Было лекарство…Молодой человек:— Я не понимаю…Дьявол:— Случайно посчитали, что единственное, что нужно хранить любой ценой, — это жизнь!!! Они перестали обниматься… Они перестали приветствовать друг друга!!! Они оставили все человеческие контакты… Они оставили всё, что было человеком! Они остались без денег. Они потеряли работу. Но они предпочли бояться за свою жизнь, даже если у них не было хлеба, чтобы есть. Они верили услышанному, читали газеты и слепо верили, что читают. Они отказались от свободы. Они больше никогда не выходили из дома, они никуда не ходили. Больше никогда не навещали друзей и родных. Весь мир превратился в огромную тюрьму с осуждёнными-добровольцами. Они всё приняли!!! Всё это, чтобы пережить ещё один жалкий день…. Они не жили, они умирали каждый день! Забрать их жалкую душу было слишком легко…“
Клайв Стейплз Льюис — британский писатель и поэт, преподаватель, учёный и богослов, снискавший мировую славу благодаря фэнтезийному циклу „Хроники Нарнии“. Его книги переведены на более чем 30 языков и изданы миллионными тиражами.
У Льюиса есть два произведения о разговорах старого дьявола со своим племянником: „Письма Баламута“ и „Баламут предлагает тост“. Однако, как легко убедиться, просмотрев тексты обеих книг, приведённая выше цитата в них не встречается.
Также её нет в других книгах Льюиса, опубликованных в тот период, — ни в „Просто христианстве“, ни в „Расторжении брака“, ни в „Предисловии к „Потерянному раю““. Её также не удалось найти в книге „Цитируемый Льюис“, включающей 1500 цитат британского писателя. Уильям О’Флаэрти, биограф Льюиса и автор книги „Неправильно цитируемый Льюис: чего он никогда не говорил, что сказал на самом деле и почему это имеет значение“ также подтверждает, что цитата приписывается тому ошибочно и в оригинальных произведениях Клайва Льюиса её нет.
Настоящий автор цитаты — бразильская писательница Камила Абади, автор книги „Католическое обучение на дому“. Она разместила её 19 апреля 2020 на своей странице Facebook. Судя по истории изменений поста, цитата стала вирусной и тут же была приписана Льюису. Через два часа после публикации автор добавила примечание, что это её текст, а не Льюиса и что это неопубликованный отрывок из её книги „Карты ада“.
Таким образом, распространяемый пост — современный текст бразильской писательницы, ошибочно выдаваемый за цитату британского классика.
Итог: Неверная атрибуция цитаты