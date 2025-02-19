Полиция просит помощи в поисках 12-летнего Ильи и 15-летнего Никиты, которые в прошлый вторник, 11 февраля, ушли из своего дома в городе Силламяэ в Ида-Вирумаа и до сих пор не вернулись.

В течение последних нескольких дней полиция проверяла территорию вокруг дома детей и другие возможные места. Стражи порядка общались с близкими мальчиков, но пока поиски не увенчались успехом. По словам знакомых, в последние дни мальчиков видели и в Йыхви, и в Силламяэ, но к тому моменту, как кто-то приезжал на место, мальчиков там уже не было. Известно, что они общаются с друзьями по телефону, однако своего местонахождения не раскрывают.

„Мы продолжим поиски, пока мальчики не будут найдены“, — сказал пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

По словам родственников, дети могут находиться в Нарве, Силламяэ, Вайвара и Йыхви, но не исключаются и другие регионы.

Рост Ильи около 180 см, телосложение крепкое. У него короткие светлые волосы. Уходя из дома, был одет в черный пуховик до колен, серые штаны и красные кроссовки.

Рост Никиты около 180 см, телосложение худощавое. У нгое короткие рыжие волосы. Уходя, был одет в черную куртку до колен и черно-белые кроссовки.

Полиция просит всех, кто видел детей или знает, где они могут быть, сообщить об этом по телефону 112.

Что делать, если вы увидели пропавшего человека?

Убедитесь, что это действительно пропавший человек. Сравните приметы: внешность, одежду, особые признаки (шрамы, татуировки и т. д.). Если у вас есть доступ к ориентировке или фотографии, внимательно сопоставьте.

Сразу сообщите об обнаружении, позвонив в полицию.

Предоставьте полиции максимум информации. (Описание: как человек выглядит, во что одет. Место: точный адрес или ориентиры. Действия: что он делал, в какую сторону двигался).

От ваших действий может зависеть судьба человека. Действуйте спокойно и ответственно, предоставляя полиции и спасателям всю необходимую информацию.