ЧП и криминал
19.02.2025, 12:45

Полиция просит помощи в поисках 12-летнего Ильи и 15-летнего Никиты

 
Слева Никита, справа Илья
Слева Никита, справа Илья
ФОТО: PPA | Erakogu

Департамент полиции и погранохраны просит помощи в поиске двух подростков, пропавших на прошлой неделе в Ида-Вирумаа.

Полиция просит помощи в поисках 12-летнего Ильи и 15-летнего Никиты, которые в прошлый вторник, 11 февраля, ушли из своего дома в городе Силламяэ в Ида-Вирумаа и до сих пор не вернулись.

В течение последних нескольких дней полиция проверяла территорию вокруг дома детей и другие возможные места. Стражи порядка общались с близкими мальчиков, но пока поиски не увенчались успехом. По словам знакомых, в последние дни мальчиков видели и в Йыхви, и в Силламяэ, но к тому моменту, как кто-то приезжал на место, мальчиков там уже не было. Известно, что они общаются с друзьями по телефону, однако своего местонахождения не раскрывают.

„Мы продолжим поиски, пока мальчики не будут найдены“, — сказал пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

По словам родственников, дети могут находиться в Нарве, Силламяэ, Вайвара и Йыхви, но не исключаются и другие регионы.

Слева Никита, справа Илья

Рост Ильи около 180 см, телосложение крепкое. У него короткие светлые волосы. Уходя из дома, был одет в черный пуховик до колен, серые штаны и красные кроссовки.

Рост Никиты около 180 см, телосложение худощавое. У нгое короткие рыжие волосы. Уходя, был одет в черную куртку до колен и черно-белые кроссовки.

Полиция просит всех, кто видел детей или знает, где они могут быть, сообщить об этом по телефону 112.

Что делать, если вы увидели пропавшего человека?

  • Убедитесь, что это действительно пропавший человек. Сравните приметы: внешность, одежду, особые признаки (шрамы, татуировки и т. д.). Если у вас есть доступ к ориентировке или фотографии, внимательно сопоставьте.

  • Сразу сообщите об обнаружении, позвонив в полицию.

  • Предоставьте полиции максимум информации. (Описание: как человек выглядит, во что одет. Место: точный адрес или ориентиры. Действия: что он делал, в какую сторону двигался).

От ваших действий может зависеть судьба человека. Действуйте спокойно и ответственно, предоставляя полиции и спасателям всю необходимую информацию.

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