В связи с проведением парада в честь Дня независимости Эстонии общественный транспорт будет направлен в объезд

По словам вице-мэра Кристьяна Ярвана, Таллинн гордится тем, что парад эстонских Сил обороны проходит в столице. „Это важный день, когда мы вместе отмечаем независимость Эстонии и отдаем дань уважения тем, кто защищал нашу свободу. В то же время мы просим жителей города с пониманием отнестись к временным изменениям в движении, чтобы торжественное событие прошло гладко, и все желающие могли принять в нем участие“, – сказал Ярван.

В воскресенье, 23 февраля, в связи с проведением генеральной репетиции парада Сил обороны, с 19:00 до конца дня будет изменен маршрут автобусных линий № 2, 3, 16, 21, 21B, 23, 24, 35, 40, 41, 41B, 42, 54, 67, 81 и 83. С 21:00 и до конца дня изменятся маршруты автобусов № 5, 18, 18A, 20, 20A, 36 и 73. Линии общественного транспорта, направленные в объезд, будут работать по свободному графику.

В понедельник, 24 февраля, празднование годовщины Эстонской Республики и парад Сил обороны также повлияют на движение общественного транспорта. С 8:00 до 17:00 изменится маршрут автобусных линий № 2, 3, 16, 21, 21B, 23, 24, 35, 40, 41, 41B, 42, 54, 67, 81 и 83. С 12:00 до 13:30 изменятся маршруты автобусных линий № 5, 18, 18A, 20, 20A, 36 и 73. Также будет приостановлено движение трамваев на линиях № 1, 3, 4 и 5 с 12:00 до 13:30. В связи с Днем независимости Эстонии 24 февраля таллиннский общественный транспорт будет работать по воскресному графику.