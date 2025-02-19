В школах Таллинна станет меньше переполненных классов

Мэр Таллинна Евгений Осиновский подчеркнул, что сокращение количества учеников в классах – важный шаг в повышении качества столичной системы образования. „Мы хотим обеспечить условия, при которых дети смогут учиться в меньших классах, а учителя работать с приемлемой нагрузкой. В последние годы число учащихся в Таллинне значительно выросло, однако город своевременно не строил новые школы, а вместо этого увеличивал наполняемость существующих. Это привело к перегрузке учителей и негативно сказалось на психологическом благополучии многих учеников, – сказал Осиновский. – Теперь мы приступаем к поэтапному решению этой проблемы, начиная с первых классов. С одной стороны, будут созданы новые учебные места, первые из которых появятся уже в этом году в основной школе Põhjatähe. С одной стороны, создаются новые учебные места, первые из которых появятся уже в этом году в основной школе Põhjatäht. С другой стороны, начиная с этого года, первые классы будут формироваться с учетом установленного законом лимита – не более 24 учеников. Это позволит в ближайшие годы постепенно улучшить ситуацию в школах“.