В школах Таллинна станет меньше переполненных классов
Таллиннская городская управа представила в Городское собрание проект постановления, направленный на поэтапное приведение численности учеников в классах в соответствие с установленной законом нормой – 24 ученика.
Мэр Таллинна Евгений Осиновский подчеркнул, что сокращение количества учеников в классах – важный шаг в повышении качества столичной системы образования. „Мы хотим обеспечить условия, при которых дети смогут учиться в меньших классах, а учителя работать с приемлемой нагрузкой. В последние годы число учащихся в Таллинне значительно выросло, однако город своевременно не строил новые школы, а вместо этого увеличивал наполняемость существующих. Это привело к перегрузке учителей и негативно сказалось на психологическом благополучии многих учеников, – сказал Осиновский. – Теперь мы приступаем к поэтапному решению этой проблемы, начиная с первых классов. С одной стороны, будут созданы новые учебные места, первые из которых появятся уже в этом году в основной школе Põhjatähe. С одной стороны, создаются новые учебные места, первые из которых появятся уже в этом году в основной школе Põhjatäht. С другой стороны, начиная с этого года, первые классы будут формироваться с учетом установленного законом лимита – не более 24 учеников. Это позволит в ближайшие годы постепенно улучшить ситуацию в школах“.
Переполненные классы оставались проблемой на протяжении многих лет, но теперь мы предпринимаем конкретные шаги для ее устранения.
„Сложившаяся ситуация – серьезный вызов для системы образования Таллинна, поскольку прежние управленческие решения привели к тому, что в более чем 700 классах число учеников превышает установленный лимит. Мы намерены поэтапно решать эту проблему, начиная с первых классов. Уже в этом году ситуацию помогут облегчить новые учебные места в Пыхья-Таллинне, а в ближайшие годы – в Ласнамяэ и Хааберсти, а также дополнительное целевое финансирование. Анализ показывает, что к сентябрю нам необходимо найти решение для более чем 20 классов, чтобы численность учеников не превышала установленного предела. Переполненные классы оставались проблемой на протяжении многих лет, но теперь мы предпринимаем конкретные шаги для ее устранения“, – заявил вице-мэр Алексей Яшин.
В настоящее время в школах Таллинна насчитывается 711 классов, где число учащихся превышает установленный лимит. Это означает, что более 2000 учеников обучаются в переполненных классах, что увеличивает нагрузку на учителей и негативно сказывается на качестве образования.
С сентября вводится ограничение на наполняемость первых классов, чтобы предотвратить дальнейшее увеличение перегруженности школ.
Согласно проекту постановления, городская управа Таллинна будет принимать решения о наполняемости первых классов, тогда как вопросы, касающиеся 2–9 классов, останутся в ведении руководителя столичного департамента образования. Все решения будут приниматься по предложению директора школы и с одобрения попечительского совета, с обязательным соблюдением норм охраны здоровья и требований безопасности.
Постановление вступит в силу после утверждения Городским собранием.
Таллиннская городская управа и Таллиннский департамент образования продолжат тесное сотрудничество со школами, чтобы обеспечить плавное внедрение изменений и минимизировать возможные трудности в переходный период.