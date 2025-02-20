Известный экономист поделился неверным выводом: государство не нанимало в прошлом году 10 000 новых сотрудников

„Несмотря на то, что экономический застой продолжается уже более двух лет, число занятых в 2024 году достигло рекорда. В государственном секторе количество занятых увеличилось за год на 10 000 человек. Из них 6000 человек устроились на работу в государственные структуры, а 4000 — в местные самоуправления“, - написал главный экономист Bigbankа Рауль Эаметс.