Экономика
20.02.2025, 20:31

Известный экономист поделился неверным выводом: государство не нанимало в прошлом году 10 000 новых сотрудников

 
Экономист пришел к выводу, что государство в прошлом году наняло много работников
Экономист пришел к выводу, что государство в прошлом году наняло много работников
ФОТО: Margus Pahv | Delfi Meedia

В пятницу главный экономист Bigbank Рауль Эаметс на основе свежей статистики сделал вывод, что за год в государственном секторе добавилось 10 000 работников. Аналитик Департамента статистики Тея Васильева заявила, что сделанные выводы являются ошибочными и требуют разъяснений.“

„Несмотря на то, что экономический застой продолжается уже более двух лет, число занятых в 2024 году достигло рекорда. В государственном секторе количество занятых увеличилось за год на 10 000 человек. Из них 6000 человек устроились на работу в государственные структуры, а 4000 — в местные самоуправления“, - написал главный экономист Bigbankа Рауль Эаметс.

По словам Теи Васильевой, сделанные Эаметсом выводы являются ошибочными. Сравнивались четвертые кварталы 2023 и 2024 годов, что не даёт полной картины, так как между кварталами наблюдаются большие колебания.“

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